嘉義城隍廟中元祭暖身 電競賽邀Fubon Angels打「傳說對決」

中職「Fubon Angels」啦啦隊秀秀子（前排左一）等成員，到嘉義城隍廟表演，為電競賽增添嬌點。（嘉義城隍廟提供）

2025/07/19 19:25

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義城隍廟今下午舉辦「諸羅城隍中元盃—電競公開邀請賽」，為8月20日中元祭啟動暖身，中華職棒「Fubon Angels」啦啦隊成員秀秀子、卡洛琳、安娜，傍晚在教練協助下，與選手進行「傳說對決」表演賽，粉絲擠爆城隍廟埕，氣氛超嗨。

秀秀子、卡洛琳、安娜等啦啦隊員，今下午出席活動表演，傍晚體驗電競賽的刺激感，角色被攻擊、擊殺，卡洛琳忍不住嬌喊「你們好煩」、「這樣攻擊我就死掉了」，尖叫連連，台下粉絲看得目不轉睛。

請繼續往下閱讀...

國定古蹟嘉義城隍廟重要宗教民俗活動「諸羅城隍中元祭」，每年農曆7月舉行為期1個月，今年活動預計自國曆8月20日起鼓登場。

嘉義城隍廟董事長賴永川表示，慈悲中元祭雖承載慎終追遠的精神，但也能是青年文化創意的舞台。「諸羅城隍中元盃—電競公開邀請賽」是他們向下一代傳遞信仰、連結地方文化的重要嘗試，藉由新舊融合、在地交流、跨足國際等3大核心概念，讓中元祭成為具備傳統底蘊與現代潮流的文化盛事。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法