公車撞死名醫 衛福部哀悼：以周佳正未竟志業為使命

衛生福利部桃園醫院一般外科主任周佳正。（取自部桃官網）

2025/07/19 18:42

〔記者邱芷柔／台北報導〕衛福部桃園醫院外科主任周佳正醫師，今（19日）在台北市步行穿越斑馬線時，不幸遭公車撞擊，送醫後仍不治。衛福部部長邱泰源率26家所屬部醫院院長及主管表達深切哀悼，並表示將以周佳正醫師未竟的志業為使命，持續守護他所珍視的醫療信念。

衛福部附屬醫療及社會福利機構管理會（醫福會）表示，周佳正主任一生致力於醫療工作，醫術精湛、仁心仁術，不僅是患者深切信賴的良醫，更是後輩景仰、同儕敬重的楷模。

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醫福會指出，自加入桃園醫院以來，周主任全心投入科別發展與病患照護，身體力行醫者使命，為醫院醫療品質奠定堅實基礎；在提升社區醫療能量、培育醫護人才方面，更是貢獻良多。他總是以沉穩的身影出現在臨床第一線，無論晝夜、不畏辛勞，溫和而堅定地守護著每一位病人與家屬的希望。

醫福會強調，周佳正主任的離去，不僅是桃園醫院，也是整個醫界的重大損失，令所有曾與他共事的同仁無限不捨。對患者而言，他是值得信賴的醫者；對同仁而言，他是無私的領導與朋友。他用一生實踐對醫療的承諾，留下無數感念與懷念的回憶。

醫福會全體同仁最後表示，謹向周佳正主任致上最深的哀悼與敬意，並誠摯慰問其家屬。未來將以周主任未竟的志業為目標，延續他所珍視的醫療信念，讓他的精神在每一次診療與關懷中持續延續。

衛福部桃園醫院外科主任周佳正醫師。（取自周佳正臉書）

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