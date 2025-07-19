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    年度天文大潮要來了！下週南台灣、東北部慎防海水倒灌

    下週開始有第一波年度天文大潮。（氣象署提供）

    下週開始有第一波年度天文大潮。（氣象署提供）

    2025/07/19 18:39

    〔記者吳亮儀／台北報導〕中央氣象署今天（19日）提醒，7月22日到7月27日是​南台灣沿海及東北部沿海逢「年度大潮」的時期，在滿潮前後水位偏高，沿海地區可能出現海水倒灌、局部淹水的現象，若遇雨更不利排水，沿海地區民眾要提高警覺。

    氣象署說明，海水受到月球與太陽引力的作用所產生的自然潮汐現象，被稱為天文潮。當月球、太陽和地球連成一直線，像是在農曆朔日與望日（即新月與滿月）前後，引力加強，讓漲潮更高、退潮更低，就是所謂的大潮。

    氣象署說明，年度大潮是一整年潮位最高的一段期間，通常出現在秋分前後的朔月或望月，或是月亮位於距離地球最近的位置（近地點）時。這段期間的滿潮可能導致沿海地區海水倒灌、局部淹水。

    今年台灣的年度大潮預計分三個時段發生。第一波將在7月22日到27日影響南部沿海包括台南、高雄、屏東、台東，以及東北部沿海包括基隆、新北、宜蘭。第二波落在9月7日至11日，主要影響中部沿海地區包括彰化至嘉義，及東部沿海的花蓮。第三波在10月6日至10日，影響西北部沿海包括新北至台中，以及離島地區如澎湖、金門與馬祖。

    氣象署提醒，在年度大潮影響期間，全台沿海潮位普遍偏高，請避免在海岸、港口、潮間帶等區域逗留，並注意海水倒灌與局部淹水等狀況。

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