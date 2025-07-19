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    台師大女足抽血案》教育部：全面清查周台英、陳忠慶人體研究案

    教育部常次朱俊彰表示，將全面清查周台英與陳忠慶涉及人體實驗的相關研究案。（教育部提供）

    教育部常次朱俊彰表示，將全面清查周台英與陳忠慶涉及人體實驗的相關研究案。（教育部提供）

    2025/07/19 18:19

    〔記者楊綿傑／台北報導〕台師大女足抽血案關鍵人士，女足教練周台英、研究計畫主持人陳忠慶今與校長吳正己等學校主管出面道歉，教育部表示，將全面清查周、陳2人所有涉及人體研究的計畫，同時對抽血受試費用進行行政調查，霸凌案已構成解聘要件，要求校方2週內重審完成。

    女足抽血案延燒至今，周台英今出面說明並道歉，台師大也提出一連串改革及補償措施。對此，教育部常次朱俊彰回應，希望學校在此次案件，承擔起應該負的責任，教育部一定會以學生權益，以及強化學生輔導為優先，同時對於學校在處理研究倫理及霸凌案的疏失，重新審視、從嚴審視，對相關人員的責任會追究到底。

    特別在研究倫理部分，朱俊彰指出，會透過跨部會專案小組對有關周姓及陳姓老師的研究案，不管是教育部、國科會計畫，還是老師個人研究案，只要有涉及人體實驗研究法的相關規定，都會全面主動清查，不會只侷限在108年後的案子，108年以前的案子也會一併清查。

    另涉及有非醫事人員進行抽血的問題，教育部也會在專案小組上，會同衛福部及國科會展開調查，而在外界所關心學生抽血受試費用的部分，教育部則會展開行政調查，如有相關事證，會移送檢調處理。

    在校園霸凌處理方面，朱俊彰提到，教育部在昨天召開校園霸凌事件審議委員會，針對學校的處分，認為論理不明，其實此案已是情節重大案子，構成教師法終身解聘或解聘4年不予聘任的要件，所以已經責成台師大必須在2週內完成審議報部。

    另學生輔導面向，朱俊彰說到，前天教育部已經與學生達成共識，成立單一申訴窗口，昨天也要求台師大提供該案學生輔導計畫，教育部會組成專案輔導小組，下週入校檢視輔導機制，並提供相關支持。

    朱俊彰也強調，不管是學倫、研究倫理、學生霸凌等案件，都會造成紛擾，也會造成學術聲譽的傷害，教育部對類似事情絕不寬容，而且學校在處理這類事情，不要延宕，要顧及師生權益，針對台師大今天提供的相關承諾，盼配合部會調查，保障學生權益，落實對學術倫理的要求。

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