週日花東、西半部豪大雨 下週恐颱風+年度大潮夾擊

2025/07/19 18:33

未來降雨趨勢。（氣象署提供）

南部要嚴防大浪，且下週遇上年度天文大潮事件，部分地區注意海水倒灌和積水、淹水。（氣象署提供）

〔記者吳亮儀／台北報導〕中央氣象署在今天（19日）傍晚解除薇帕颱風的海上颱風警報，但仍提醒颱風造成的大雨、強風和浪高仍持續，特別是花東地區的大雨、豪雨會持續到明天週日，且西部地區明天也會有局部大雨發生的機率。

氣象署技正林秉煜表示，薇帕給東部和恆春半島帶來的降雨最多，台東已累計400多毫米，花蓮和屏東也累計400毫米左右，今晚降雨仍會很明顯，一直到明天（20日）白天才會小一點，但仍要注意局部大雨或豪雨。

林秉煜指出，特別要注意的是下週的天氣會受到低壓帶影響，因為台灣處在一個季風低壓區裡面，「可能會出現一個或多個熱帶系統發展」，但目前來看預報的不確定性非常高，只能確定的是東半部下雨機會很高，仍要隨時注意季風低壓帶裡的熱帶系統發展狀況。

林秉煜也提醒，下週會遇上年度天文大潮，漲潮時水位偏高，部分沿海地區要慎防海水倒灌，特別是南部沿海低窪地區要注意局部積水、淹水等現象。

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