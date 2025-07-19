淺山地區芒果節喊卡 料理上菜秀照樣登場

林進貴將芒果主題的甜點與椪餅結合，成為具有在地特色的料理。（記者劉婉君攝）

2025/07/19 18:48

〔記者劉婉君／台南報導〕受丹娜絲颱風影響，原訂上週在台南市玉井區舉辦的淺山地區芒果節，臨時喊停。不過，原本規劃在活動中開場的料理上菜秀，今（19）日下午在淺山故事館照樣登場，梅嶺「阿貴的家」林進貴端出多款以芒果為主題的料理，吸引不少民眾到場邊品嚐、邊聽料理的故事。

淺山地區芒果節雖然停辦，由在地農民與職人共同手作的大型芒果裝置藝術，仍照規劃布置在噍吧哖事件紀念園區與淺山故事館內，讓遊客感受芒果季節的氛圍。

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曾擔任烘焙師傅的林進貴，今天展示自行研發的芒果主題料理，有融入芒果果乾或果汁的多款麵包、果凍及飲品等。麵包搭配雞肉、梅嶺的梅子醬及淺山地區生產的蔬菜等，口味清爽，還有甜點結合台南傳統的椪餅，充滿台南在地特色的風味。

林進貴說，椪餅是台南傳統坐月子的食品，從他小時候一直到現在都未退流行，與芒果風味的甜點一起吃也很搭，民眾在家也可以嘗試椪餅加上不同的鹹甜料理，碰撞出新口感。

除了料理上菜秀，明天上午還有一場手工芒果果醬體驗，由「果醬女孩」帶民眾一起慢火熬煮出自然芒果果香；21日下午則有芒果甜點料理行動秀。

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