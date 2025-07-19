為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    淺山地區芒果節喊卡 料理上菜秀照樣登場

    林進貴將芒果主題的甜點與椪餅結合，成為具有在地特色的料理。（記者劉婉君攝）

    林進貴將芒果主題的甜點與椪餅結合，成為具有在地特色的料理。（記者劉婉君攝）

    2025/07/19 18:48

    〔記者劉婉君／台南報導〕受丹娜絲颱風影響，原訂上週在台南市玉井區舉辦的淺山地區芒果節，臨時喊停。不過，原本規劃在活動中開場的料理上菜秀，今（19）日下午在淺山故事館照樣登場，梅嶺「阿貴的家」林進貴端出多款以芒果為主題的料理，吸引不少民眾到場邊品嚐、邊聽料理的故事。

    淺山地區芒果節雖然停辦，由在地農民與職人共同手作的大型芒果裝置藝術，仍照規劃布置在噍吧哖事件紀念園區與淺山故事館內，讓遊客感受芒果季節的氛圍。

    曾擔任烘焙師傅的林進貴，今天展示自行研發的芒果主題料理，有融入芒果果乾或果汁的多款麵包、果凍及飲品等。麵包搭配雞肉、梅嶺的梅子醬及淺山地區生產的蔬菜等，口味清爽，還有甜點結合台南傳統的椪餅，充滿台南在地特色的風味。

    林進貴說，椪餅是台南傳統坐月子的食品，從他小時候一直到現在都未退流行，與芒果風味的甜點一起吃也很搭，民眾在家也可以嘗試椪餅加上不同的鹹甜料理，碰撞出新口感。

    除了料理上菜秀，明天上午還有一場手工芒果果醬體驗，由「果醬女孩」帶民眾一起慢火熬煮出自然芒果果香；21日下午則有芒果甜點料理行動秀。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播