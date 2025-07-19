週日悶熱衝36度 花東、南部慎防大雨

週日感受上較為悶熱，外出活動請多補充水分；花東地區、恆春半島及南部山區雨勢仍明顯。（資料照）

2025/07/19 21:02

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕受颱風外圍環流及低壓帶影響，東半部地區與南部山區明（20）日仍有雨勢，出行建議攜帶雨具備用。西半部高溫上看35度，東半部也有32度左右，感受上較為悶熱，外出活動請多補充水分。

中央氣象署預報，週日花東地區、恆春半島及南部山區週日雨勢仍明顯，容易出現局部大雨或豪雨，其他地區也有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生機率。薇帕颱風逐漸遠離臺灣，朝香港及廣東方向前進，但對如灣天氣影響仍大，請多留意氣象署最新預報資訊。

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溫度方面，東半部高溫約29到32度，背風面的西半部約33到35度，其中桃園及新竹有局部36度以上高溫發生機率，各地早晚低溫約25到27度。離島方面，澎湖陰時多雲短暫陣雨，氣溫27到32度；金門陰短暫陣雨，氣溫27到32度；馬祖陰天，氣溫27到30度。

至於下週天氣，天氣風險公司指出，在到7月底、8月初這段期間，台灣都將陷入季風低壓槽的範圍內，天氣狀態比較不穩定，各地降雨機會高，也可能有局部較大雨勢發生機會，同時季風低壓槽內也將會有其他的熱帶性低氣壓或是颱風發展起來，目前的預報資料來看，比較有機會發展出下一個擾動系統的位置應該會落在台灣以東到琉球附近海域，預估下週二、三左右應該就會逐漸成形，不過會不會直接影響台灣仍有待觀察。

紫外線指數部分，週日各地都在高量級或過量級以上，外出活動請注意防曬。

空氣品質方面，週日受颱風外圍環流影響，環境風場為偏南風。北部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；竹苗、中部空品區為「普通」等級。

各地早晚低溫約25到27度。東半部高溫約29到32度，背風面的西半部約33到35度，其中桃園及新竹有局部36度以上高溫發生機率。（擷取自中央氣象署網站）

各地紫外線指數偏高，外出活動請注意防曬。（擷取自中央氣象署網站）

空品方面，北部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；竹苗、中部空品區為「普通」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

薇帕颱風警報已解除，但仍要留意外圍環流及低壓帶影響帶來的雨勢。（擷取自中央氣象署網站）

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