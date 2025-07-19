台南修屋頂騙走19萬是刺青男！屋主：誤以為更生人 想給他工作機會

陳姓被害人控訴修屋詐財的是名年約30多歲刺青男。（民眾提供）

2025/07/19 17:59

〔記者楊金城／台南報導〕丹娜絲颱風重創台南，屋頂全掀、半掀受損的將近8000戶。台南學甲區傳出有騙徒趁人之危，詐騙70多歲陳姓災民19萬元修屋錢，詐財犯行十分可惡。學甲警分局組成專案小組全力偵辦，鎖定1名犯嫌追查下落，被害人今天（19日）控訴對方是名年約30多歲刺青男，他原以為對方是更生人，想說給他機會做，未料好心害自己上當。

此外，將軍區另有災民被騙2萬元修屋款項，佳里區也傳出類似發災難財的詐騙案，分屬不同的犯嫌所為，由學甲、佳里警分局追查釐清。

請繼續往下閱讀...

學甲陳姓被害人因焦急修屋，如等工人少說也要等2、3週才有可能排得上，15日就在臉書社團「鐵皮屋搭建」上發文，徵求鐵皮公司協助修繕屋頂並留下聯繫方式，1個多小時後就有犯嫌來聯繫陳翁，並約在陳家簽訂工程承攬合約書，對方聲稱修屋很「內行」，召集大批人馬和機具在3、5天就能修好，要被害人先付一半工程款。

被害人說，對方年約30多歲年輕人，滿身刺青，他懷疑是更生人，但想說給他機會；被害人的孫子也擔心阿公會不會被騙，但對方說不會騙他，他因此先拿7萬元給犯嫌，因現金不足訂金的11萬元，犯嫌開車載被害人再到學甲郵局領取4萬現金補足訂金共11萬元。

被害人說，16日犯嫌果真來搭建鐵皮屋頂，但沒帶吊車，帶了2個高中生弟弟和2位越南妹來，只有幫忙清掃，他因再加屋後另一修繕工程要11萬元，對方要求再付8萬元，一併寫在先前的工程合約書中，分3次總共給付19萬元給犯嫌。

雙方約定18日調來大型機具搭建鐵皮屋頂，但對方和機具都未出現，且聯繫不上，陳姓被害人才知受騙。

涉嫌修屋詐財的嫌犯在工程合約書上有寫下姓名等年籍，他姓「周」，留下手機是真的，但使用假名和假身分證，案發後避不見面，手機接不通，警方組成專案小組偵辦，鎖定1名犯嫌追查中。

學甲受災戶鋪蓋帆布，有志工幫忙。此與新聞事件無關。（記者楊金城攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法