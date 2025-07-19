人熊間僅50公尺 魯凱父子狩獵目擊成年台灣黑熊

卑南鄉魯凱族達魯瑪克部落族人Cegaw帶兒子狩獵，意外發現一隻成年台灣黑熊露出胸前清晰的V字條紋。（Cegaw提供）

2025/07/19 18:40

〔記者黃明堂／台東報導〕7月是台東縣卑南鄉魯凱族達魯瑪克部落小米收穫祭時節，年輕族人Cegaw於8日晚間，帶兒子到距離部落5.3公里、海拔高約580公尺山區進行傳統狩獵，意外目擊一隻成年台灣黑熊，人熊相距約50公尺，手電筒亮光照向熊眼反光，清楚見到白色V字領，立即關閉電源，慢慢撤退，小孩直到安全距離，才壓低聲音問道：「爸，那隻真的是comai（台灣黑熊）嗎？」

Cegaw事後在個人臉書分享當夜經歷，他說部落一直以來將黑熊視為「大地守護者」，提醒族人與熊共享山林及謹守彼此界限，許多禁忌提醒族人敬畏、不隨意獵捕，以維護生態平衡。

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「我緩緩將燈往上照，光束在岩壁間滑動。起初什麼也沒看到，直到一道龐大的黑影，從岩壁上的一棵樹後緩緩地現身⋯。那明亮的雙眼、圓圓的耳朵，慢慢地從樹後露出上半身。我驚覺！那是comai，牠轉頭望向我們，頭燈照在牠的胸口，那道清晰的白色V形毛斑閃現出來，像是在對我們比ya。我愣了一下，立刻轉身對孩子壓低聲音說是黑熊！他立刻熄燈，跟著我一起撤退⋯，他的雙腳還在微微顫抖。我知道，他今天學到了重要的一課」。

基於遵循魯凱族傳統及傳承生態保育觀念，Cegaw立即關閉照明，並帶著兒子安靜撤離，展現對野生動物的尊重，隨即通報這次目擊事件。這是台東地區第2筆原住民狩獵期間近距離目擊及友善黑熊舉措的紀錄，顯見部落族人對山林的敬畏與對保育的支持。

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