台師大抽血案》女足教練周台英道歉 人本：體制沉痾須徹底革新

人本教育基金會執行長馮喬蘭仍對師大存疑，呼籲教育部組專審會解聘涉案教練。（人本教育基金會提供）

2025/07/19 18:14

〔記者吳柏軒／台北報導〕台師大女足隊爆「抽血換學分」爭議，去年11月吹哨者踢爆後，直到今（19日）校方與教練周台英、研究計畫主持人陳忠慶等才正式出面道歉，坦承錯誤；協助吹哨學生的人本教育基金會則對校方仍存疑，要國人持續關注體育運動圈的霸凌、剝削、權力壓迫等問題，將體制沉痾徹底革新。

人本執行長馮喬蘭表示，事件從去年11月至今，台師大今天由校方、教練等直接明確的向大家、向球員道歉，並坦承有做錯，然而道歉中仍隱含被原諒的期待，希望持續從事足球與學術研究，是否有深刻反省，抱持懷疑態度。

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馮喬蘭指出，台師大校方未具體說明，為何先前校內霸凌調查委員會的報告與結論，視建議解聘周台英二年，到了教評會程序卻改為五項行政措施？懷疑是為了避免將報告送審教育部，因教師解聘、停聘要送教部。師大學倫會也沒有充分解釋，為何實驗名單與受測名單不符爭議，談不上保護學生或維護學術尊嚴。校方也這段時間處理讓事情越滾越大，讓被迫抽血的學生求助無門，這些問題若未深刻討論，即便未來成立「受試者保護研究中心」、「專線諮詢」等，學生又為何要信任學校？師大應先恢復名譽，才有資格後續研究。

馮喬蘭認為，教育部所承諾的「跨部會專案小組」極其重要，該小組需包含教育部、國科會、甚至衛福部，針對師大學倫會疑點、教評會決策、校方包庇周台英、優先指責學生等問題全面調查，才能找出對策、後續處理。

馮喬蘭也說，肯定師大今天願意鞠躬道歉，代表願意接受外界檢視，重建文化，但今天也聽到學倫會代表說「老師沒說，我們就沒機會查到」、周教練「他沒有意識到問題的嚴重性」等語，認為不合理，尤其師生權力關係如此明顯，顯然師大師長的體會仍不深刻，人本已協助學生向教育部遞交陳情書，由教部召開「專審會」，處理周台英解聘問題，並應終身解聘。

馮喬蘭也認為，不論是濫用權勢、以必修學分強迫學生抽血，或是研究倫理審查不當，乃至體育班、運動績優的升學制度對學生運動員壓迫與剝削，都不應發生，必須記取教訓，呼籲國人持續關注體運暴力議題，讓運動訓練不是權力及壓迫，而是知情、對話、合作與共進；而運科研究的監督需完善，受試者是重要夥伴而不是數據來源。

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