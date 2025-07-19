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    台師大女足抽血案》陳忠慶致歉：抽血1天1次、血液樣本已銷毀

    台師大女子足球隊事件，台師大19日舉行記者會，研究主持人陳忠慶（左）、教練周台英（右）數度鞠躬致歉。（記者方賓照攝）

    台師大女子足球隊事件，台師大19日舉行記者會，研究主持人陳忠慶（左）、教練周台英（右）數度鞠躬致歉。（記者方賓照攝）

    2025/07/19 18:02

    〔記者楊綿傑／台北報導〕台師大女足抽血案爭議延燒，國科會精準運科研究計畫主持人，台師大體育與運動科學系教授陳忠慶今天出面道歉，而針對女足隊員指控1天抽血3次，陳忠慶澄清，抽血1天1次，而去年受REC實地查核，被認為執行上有缺失，當時已經把研究資料（血液樣本）做銷毀。

    台師大女足案相關人今召開記者會公開道歉，陳忠慶表示，當時研究計畫的出發點，是希望幫助選手在運動傷害預防、疲勞恢復，但在執行過程中有缺失、思慮不周之處，以致對選手、家長造成傷害，造成學校、社會不安，鄭重對球員、家長、學校、國人道歉，相關細節沒有注意到，會深切反省改進。

    針對相關論文發表，陳忠慶提到，已經寫信要求撤稿，但可能因為國外時間關係還沒回覆，而另外2篇因為有共同作者，尚未確認內容，後續也會盡快撤稿，對於傷害球員、國人，導致台灣國際聲譽受損，表達歉意。

    在抽血問題上，陳忠慶指出，過去執行精準計畫2年時間，都聘用有合格護理師執照者抽血，至於血液保存，因司法已經啟動調查，查扣女足血液樣本，故不便回應，但會全力配合調查。而去年11月初受REC實地查核，被認為執行上有缺失，當時已經把研究資料（血液樣本）做銷毀。

    而抽血頻率部分，陳忠慶澄清，並無1天抽3次情事，「不知道1天抽3次是如何定義」。他進一步解釋，精準計畫當中採血是採9個時間點，每天只抽1次，抽8到10毫升，而另外在足球模擬比賽時，每隔15分鐘扎指尖採血，每次0.02毫升，共8次，1場比賽下來大概不到1毫升的量。

    圖為研究主持人陳忠慶。（記者方賓照攝）

    圖為研究主持人陳忠慶。（記者方賓照攝）

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