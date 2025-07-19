台師大抽血案記者會「10大」重點畫好了! 網怒批：避重就輕

針對台師大女子足球隊事件，台師大19日舉行記者會，說明處理進度。研究主持人陳忠慶（左）、教練周台英（右）數度鞠躬致歉。（記者方賓照攝）

2025/07/19 19:48

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台師大女足抽血案爭議持續延燒，校方今日首度召開記者會道歉，並回應爭議內容。對此，知名足球球評石明謹發文整理「10個記者會懶人包」，許多網友看完後都批評校方「避重就輕、沒說重點」。

石明謹「10個記者會懶人包」

1.向所有學生道歉，本意都是為了學生好。

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2.抽血從108年就開始，不是只有國科會計劃。

3.抽血前沒有請受試者簽同意書，主持人忙著出國而且不熟悉規定。

4.受試者費用沒有給，會盡快想辦法給。

5.確實有非醫療人員進行抽血工作。

6.沒有連續十四天抽三管血，是抽一次血跟扎針八次。

7.有三個研究案會申請從國際期刊下架。

8.霸凌審議委員會確認教練有霸凌行為。

9.有的案子根本沒有通過IRB審查，有些現在發現違規要撤銷。

10.研究數據已經銷毀了。

針對師大女足實驗抽血爭議，球評石明謹今（19日）在臉書分享記者會懶人包。會中校方向學生道歉，強調「初衷是為學生好」，但也承認在研究過程中出現多項重大缺失，包括抽血前未請受試者簽同意書、受試者費用未發放，以及由非醫療人員執行抽血等問題；並解釋，未簽同意書是因「忙於出國且不熟悉規定」，也承諾會「盡快補發補助」。

校方進一步說明，此項抽血研究自2019年就開始，並非僅限於國科會補助計畫。對於外界質疑「連續14天、每天抽血3次」，校方澄清為「抽1次血、扎針8次」。此外，校方也透露，有3項研究會申請從國際期刊撤稿，研究數據亦已全數銷毀。針對涉事教練行為，校方表示，霸凌審議委員已確認其涉及霸凌事實；另有部分研究計畫未經IRB審查，或在執行中違反原核定內容，將陸續撤案處理。

不過，對於記者會內容，多數網友並不買單，「避重就輕，剛好都一直在出國？即使出國還是可以收mail吧」、「越看越生氣的記者會，沒有學生能出現打臉實在可惜，其實就是心虛，還在官官相護」、「這種記者會就話術引導：事件切斷在「國科會計劃」之後，那之前幾年抽的血是為了什麼？避重就輕，問到重點只用兩招：道歉、進入司法程序不方便說。霸凌的問題、回捐、簽領費用、為什麼師大教評會改變決議全部沒回應」。

知名足球球評石明謹。（資料照）

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