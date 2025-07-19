台師大抽血案周台英與校方致歉 簡奇陞發聲：受害者角色下台一鞠躬

台師大女足抽血案19日下午校方與教練周台英出面道歉，去年11月就爆料的吹哨者、女學生簡奇陞（見圖）透過民團發布聲明，表示自己目的已達到，將放下受害者角色，盼透過整個過程讓體育圈變得更好。（資料照）

2025/07/19 17:27

〔記者吳柏軒／台北報導〕台師大女足隊「抽血換學分」爭議，今（19日）下午涉案教練周台英、研究計畫主持人陳忠慶與校長吳正己等多人正式出面，一行人面對媒體鏡頭鞠躬道歉，並坦承實驗有相關錯誤；聽到校方與教練道歉後，去年11月就爆料的吹哨者、女學生簡奇陞透過民團發布聲明，稱自己目的已達到，將放下受害者角色，盼透過整個過程讓體育圈變得更好。

人本教育基金會執行長馮喬蘭在台師大道歉記者會過後也召開記者會，協助宣讀簡奇陞的個人聲明。聲明指既然周台英教練和校方都已道歉，她的目的已達到，「接下來的事情就交給大家」，她身為受害者的角色要下台一鞠躬，希望透過整個過程爬梳讓體育圈變得更好，讓體育文化有所改變，不管事足球，或相關體育班制度都可以有所變化。

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簡奇陞也說，以後不會再接受新聞類的節目或報導的採訪，但未來會接受深度專訪，學校演講，公益活動等，如果有深度專訪想了解對於整個體育圈的思考，或該事件完整歷程爬梳，一切比較深度專訪都可以參加，以及也願意參加跟公益有關的活動。

台師大女足抽血案19日下午校方與教練周台英出面道歉。（記者方賓照攝）

台師大女足抽血案教練周台英出面道歉。（記者方賓照攝）

台師大女足教練周台英。（記者方賓照攝）

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