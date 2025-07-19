台師大女足抽血案教評會重審2週內完成 成立「研究參與者保護中心」

台師大開記者會說明女子足球隊抽血事件，校長吳正己率當事教練周台英等人鞠躬致歉。（記者方賓照攝）

2025/07/19 17:28

〔記者楊綿傑／台北報導〕台師大女足抽血案延燒，校長吳正己今天率女足教練周台英等人正式公開道歉，校方也說，在行政程序、學生輔導等都已有相關措施，包括已立即啟動教評會重新審議，2週內會有結果，並於研究倫理部分進行懲處，更將成立「研究參與者保護中心」；針對學生也有相關持續輔導資源。

霸凌防治委員會程序部分，台師大副校長陳焜裕提到，學校去年11月下旬知悉女子足球隊相關事件後，就依照校園霸凌防治準則完成校安通報並啟動調查，4月時完成調查報告，審議霸凌成立，建議解聘，2年之內不得聘認為教師，再送校教評會審議。另外也立即啟動專案輔導機制，協助媒合校外心理諮商資源。而近日事件進一步發展，本週起擴大原有輔導計畫，已於學務處網頁公告「女足隊霸凌案專案輔導計畫資源說明」。

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教評會處置方面，台師大副校長印永翔說，教育部已退回先前審議的決議，會在2週內完成所有審議，今天就會啟動重新審議，隨著出現越來越多事證，教評會都會做出因應處置，對於不符社會期待的部分，深感抱歉。而去年事發後，即禁止涉案教師與女足球員接觸，教評會重新審議過程中，將依教師法審議優先議決暫時停聘之處置，以避免教練與有關學生的任何接觸行為。

關於研究倫理部分，台師大研究倫理審查委員會主委陳學志說明，學校研究倫理委員會在去年11月立委質詢後，就啟動查核小組，對陳忠慶與周台英的精準計畫進行實地訪視，也訪問完成第一年精準計畫的10名參與者，決議因該計畫有嚴重違背研究倫理，所以立即終止計畫，且不得使用研究資料。為加強後續督導機制，將增加不定期期中查核的頻率，且明訂有使用到台師大校隊的研究資料，都必須送台師大審核。

而在霸凌結果出爐後，又發現新的事證，因此昨天召開了第二次研究倫理委員會，雖然在該研究中，教練都有提供抽血人的姓名、醫護資格、相關證照等，所以事實上沒辦法判斷是否有非法人員抽，後來檢視108年以後陳忠慶與周台英所有的計畫，發現到確實在108年至110年間有非護理人員抽血的情事，也發現109年與110年，有1件周台英針對女足運動員的抽血研究，並未送研究倫理委員會審核，嚴重違反研究倫理規範，因此決議給予停權處分。

而為強化研究參與者之權益與安全保障，倫理審查委員會決議成立「研究參與者保護中心」，負責統籌、協調與監督全校研究計畫中與參與者保護相關之業務，此中心通常是醫院或醫學院才會有，在大學是第一個開創，展現學校保護參與者的決心。

教練周台英。（記者方賓照攝）

研究主持人陳忠慶（左）、教練周台英（中）數度鞠躬致歉。（記者方賓照攝）

台師大開記者會說明女子足球隊抽血事件處理進度。（記者方賓照攝）

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