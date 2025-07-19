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    「薇帕」雨彈釀災！台9線太麻里路段土石流、3路段預警性封閉

    臺東縣太麻里鄉台9線405k+700（大溪路段）土石泥流。（公路局提供）

    臺東縣太麻里鄉台9線405k+700（大溪路段）土石泥流。（公路局提供）

    2025/07/19 17:02

    〔記者吳亮儀／台北報導〕輕度颱風薇帕帶來豪大雨，交通部公路局今天（19日）傍晚說明相關道路通阻訊息，包括預警性封閉路段3處、災情路段一處。

    一、預警性封閉路段3處：

    1、高雄市桃源區台20臨93線便道0K~5K（勤和至復興路段），於19日16時預警性封閉，後續將視颱風影響程度及道路狀況開放。

    2、高雄市桃源區台東縣海端鄉台20臨105線0K（梅山口）~台20線180K+675至（霧鹿），於18日22時實施預警性封閉，後續將視颱風影響程度及道路狀況開放。

    3、花蓮縣富里鄉台23線7K~16K（豐南至花東縣界路段），於19日15時50分預警性封閉，後續將視颱風影響程度及道路狀況開放。

    二、道路災情路段：1處

    1、台東縣太麻里鄉台9線405K+700（大溪路段），土石泥流，北上單線雙向通行，預計19日20時排除。

    公路局表示，將持續監控颱風動態發布道路預警訊息，並即時處理災情，適時發布警訊於CMS、幸福公路虛擬CMS、警廣、電視及平面媒體。公路局呼籲用路人，颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路，並請用路人注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備，多利用公路局幸福公路APP、智慧化省道即時路況系統（http://168.thb.gov.tw）及收聽警廣路況廣播。＃

    臺東縣太麻里鄉台9線405k+700（大溪路段）土石泥流。（公路局提供）

    臺東縣太麻里鄉台9線405k+700（大溪路段）土石泥流。（公路局提供）

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