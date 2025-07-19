台南旭集爆食安問題 衛生局：4個案發病、追蹤檢驗結果

台南旭集日前才剛開幕，近日卻遭爆料疑似出現食安問題。（民眾提供）

2025/07/19 16:57

〔記者王姝琇／台南報導〕台南旭集日前才剛開幕，近日卻遭到爆料疑似出現食安問題，台南市衛生局表示，共接獲4名發病個案，後續將持續追蹤檢驗結果。

民眾發文指出，7月14日晚間一家人去用餐回來後，隔天一早就上吐下瀉進醫院，全家人都吊點滴，2個孩子後面幾日還來回進出急診；文章曝光後，底下也有當日用餐民眾留言回應，表示家人也出現腸胃炎症狀。台南市衛生局回應表示，共接獲4名發病個案，後續將持續追蹤檢驗結果。

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民眾PO文指出，14日當晚去旭集台南西門店用完餐後就未進食，隔天一早家中2個小朋友就起來吐，趕緊去急診就醫，結果全家都吊點滴，下午4點左右從醫院回到家，媽媽就持續拉肚子並嘔吐，直到隔日凌晨，急忙掛了急診後，16日下午才出院。

該位民眾透露，這期間小朋友持續拉肚子、發燒，18日上午9時許再去掛了一次急診，因擔心脫水症狀，目前2名小朋友都在住院觀察中。有當日用餐網友留言回覆，表示「女兒當天只吃這一餐，回來晚上開始來回跑廁所拉湯湯水水，然後看醫生腸胃炎」，疑似也是食物中毒的症狀。對此，業者回應：「目前尚在了解中。」

台南市衛生局指出，7月15日接獲醫院通報食物中毒案件，當日即前往餐飲業者查核現場作業環境，經查作業現場符合食品良好衛生規範準則。6人共食品項有煎干貝、蛤蜊湯及西瓜汁，因共食品項皆於當日供應完畢，現場已無食餘檢體可供採檢送驗，但衛生局已採集4名發病個案及8名廚工檢體送驗。據了解，目前除此案外，衛生局尚未接獲其他通報。後續將持續追蹤檢驗結果，如有違法，將依《食品安全衛生管理法》處辦。

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