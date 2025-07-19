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    薇帕颱風外圍環流影響 澎湖至布袋航線明停航

    薇帕颱風外圍環流影響，澎湖至布袋藍色航線20日停航。（記者劉禹慶攝）

    薇帕颱風外圍環流影響，澎湖至布袋藍色航線20日停航。（記者劉禹慶攝）

    2025/07/19 16:56

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕薇帕颱風暴風圈雖未直接涵蓋澎湖，但受到颱風外圍環流影響，往來澎湖布袋的藍色公路，宣布明（20）日全部停航，今（19）日原訂下午4時航班異動，提早為下午2時30分開航，澎湖機場對外航班也班班預訂客滿。

    根據交通部中央氣象署發布豪雨特報，颱風薇帕外圍環流影響，易有短延時強降雨，澎湖風浪風雨預測今晚至明晨將出現8到9級陣風，浪高可達2到3公尺，預估風浪最大的時間將落在明日下午2時到3時之間。

    由於丹娜絲颱風造成澎湖海運連2日停航，空運也中斷1.5天，導致9000名旅客滯澎，搞到行程大亂。

    雖然薇帕颱風未直接籠罩澎湖，但外圍環流持續影響，今日不只澎湖行駛南海的客輪，因海象預測惡劣提前宣布20日停航，行駛布袋藍色公路的客輪，也在今天中午臨時宣布20日全線停航。但高雄至澎湖定期客輪澎湖輪，明日下午航班維持不變。

    一些原訂20日回程布袋的旅客，獲悉明日布袋航線航班停航的旅客，在來得及情形下，匆匆趕在今日下午提早結束行程，馬上折返飯店民宿打包，趕往搭船回布袋，也讓下午返回布袋8船班原訂706名旅客，多添82人。

    不過澎湖輪明天下午3時30分由澎湖馬公開往高雄的澎湖輪船班，目前仍正常航行，但部分艙位需候補。

    澎湖輪未宣布20日停航，由高雄開往澎湖。（記者劉禹慶攝）

    澎湖輪未宣布20日停航，由高雄開往澎湖。（記者劉禹慶攝）

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