台北旅展倒數2天 彰化推2日遊不用4千 加碼99元「鹿港祈福線」交通卡

台北旅展「彰化館」推彰化百大景點二日遊、「鹿港祈福線」限定交通卡，吸引民眾排隊搶購。（縣府提供）

2025/07/19 16:55

〔記者張聰秋／彰化報導〕今天（19日）是台北夏季旅展第2天，明、後天還有兩天。彰化縣政府城市暨觀光發展處今年以「彰化Bingo一夏」為主題設展，帶著縣內觀光業者北上打拚，主打獨家遊程與限時優惠，就是要吸引民眾搶便宜。

這次旅展最大亮點之一，是縣府與可樂旅遊合作推出的「彰化百大景點二日遊」，每人只要3,988元起，不僅走訪彰化經典景點，現場購買還加碼送鹿港麵茶一盒。

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另有台灣好行「鹿港祈福線」限定交通卡，只賣99元，內含100元儲值金、60家特約商店優惠券、以及在地必喝的木瓜牛奶兌換券，總價值超過250元，數量有限，現場熱賣中。

主打夜間觀光的「鹿港光影藝術節小旅行」，也推出旅展限定價，一日遊899元、二日遊2,500元，兩人同行一人半價，還送精美好禮一份，要讓旅客一次體驗光影藝術與小鎮魅力。

城觀處說，彰化館每日還有滿額抽獎、互動贈禮等活動，民眾只要消費滿500元，就可參加「轉球抽好禮」，最大獎為住宿券，還有多樣特色商品可拿。旅展持續到週一（21日）傍晚6點，展出地點台北世貿一館B536「彰化館」，更多旅遊資訊可上「愛玩彰化」粉絲專頁查詢。

今天，縣長王惠美親自到旅展「彰化館」，台灣旅遊交流協會執委會主委賴瑟珍也到場，一起為參展業者打氣。

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