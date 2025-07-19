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    台師大女足案 陳忠慶：抽血僅1天1次、樣本已銷毀

    台師大女足抽血案，外傳有學生被抽超過200管血。計畫主持人陳忠慶說，沒有1天抽3次，而是1天抽1次，並配合指尖採血；去年查核有疏失後，血液樣本已依規銷毀。（記者方賓照攝）

    台師大女足抽血案，外傳有學生被抽超過200管血。計畫主持人陳忠慶說，沒有1天抽3次，而是1天抽1次，並配合指尖採血；去年查核有疏失後，血液樣本已依規銷毀。（記者方賓照攝）

    2025/07/19 16:52

    〔中央社〕台師大女足抽血案，外傳有學生被抽超過200管血。計畫主持人陳忠慶說，沒有1天抽3次，而是1天抽1次，並配合指尖採血；去年查核有疏失後，血液樣本已依規銷毀。

    台灣師範大學爆發女足教練周台英以扣學分威脅選手配合研究抽血，各界譁然。計畫主持人陳忠慶、教練周台英等人今天首度出面道歉，接受媒體聯訪約30分鐘，隨後因要參與後續調查會議，先行離開會場。

    媒體問及，外界盛傳有學生1天被抽3次血，多年下來被抽超過200管血。陳忠慶解釋，抽血有經過申請和送審，是為監測女足的運動表現。他澄清實驗過程中，沒有1天抽3次，而是1天抽1次，「我不知道1天3次是怎麼定義的。」

    陳忠慶進一步解釋，抽血是指靜脈抽血，每次8到10毫升。另有搭配指尖採血，足球模擬比賽時，每隔15分鐘採檢1次，每次0.02毫升，因此比賽當天是抽血1次、採血8次。

    媒體也問及，血液樣本被送到何處？陳忠慶說，去年11月被查核認定研究有疏失後，就已依規定銷毀。

    陳忠慶表示，司法已啟動調查，現在不方便多作回應，會全力配合檢調，並靜待司法調查結果。

    台灣師範大學爆發女足教練周台英以扣學分威脅選手配合研究抽血，各界譁然。計畫主持人陳忠慶、教練周台英等人今天首度出面道歉。（記者方賓照攝）

    台灣師範大學爆發女足教練周台英以扣學分威脅選手配合研究抽血，各界譁然。計畫主持人陳忠慶、教練周台英等人今天首度出面道歉。（記者方賓照攝）

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