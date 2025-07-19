中捷新進人員甄試 406人到考、錄取率9％

中捷今天招考新進人員。（圖：中捷提供）

2025/07/19 16:40

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市捷運藍線6月動工後，市府另「7線齊發」同步規劃其他捷運路線，中捷睽違兩年首度招考新進人員，祭出3萬3千元至5萬5千元薪資，今舉辦甄試筆試，預計錄取37人，吸引406人到考，錄取率9%，今天到考率86.4%。

中捷藍線今年6月動工，市府另同步規劃其他路線「7線齊發」，中捷公司也睽違兩年後，今年再度招考新進人員，今日辦理筆試；中捷指出，此次甄試有470人報考，今天有406人到考，到考率86.4%；預計錄取37人，錄取率約9%，接近歷年甄試平均錄取率。

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中捷指出，今年度新進人員甄試共分為3類組、7類科，包含運務類組3類科、維修類組3類科及身心障礙類組1類科，職缺包括助理工程師、行控資訊員、站務員、技術員與事務員，薪資依職務不同約在3萬3千元至5萬5千元之間。

中捷表示，甄試分兩階段辦理，通過筆試者將進入下一階段的適性測驗及面試；筆試成績將於8月7日下午2時開放查詢，應考人屆時可至甄試網站（https://tmrt114.twrecruit.com.tw）登入後進行查詢，不另行寄發書面通知。若有相關試務問題，可洽諮詢專線（04）2315-2500 分機601、602、603。

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