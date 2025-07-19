為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    中捷新進人員甄試 406人到考、錄取率9％

    中捷今天招考新進人員。（圖：中捷提供）

    中捷今天招考新進人員。（圖：中捷提供）

    2025/07/19 16:40

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市捷運藍線6月動工後，市府另「7線齊發」同步規劃其他捷運路線，中捷睽違兩年首度招考新進人員，祭出3萬3千元至5萬5千元薪資，今舉辦甄試筆試，預計錄取37人，吸引406人到考，錄取率9%，今天到考率86.4%。

    中捷藍線今年6月動工，市府另同步規劃其他路線「7線齊發」，中捷公司也睽違兩年後，今年再度招考新進人員，今日辦理筆試；中捷指出，此次甄試有470人報考，今天有406人到考，到考率86.4%；預計錄取37人，錄取率約9%，接近歷年甄試平均錄取率。

    中捷指出，今年度新進人員甄試共分為3類組、7類科，包含運務類組3類科、維修類組3類科及身心障礙類組1類科，職缺包括助理工程師、行控資訊員、站務員、技術員與事務員，薪資依職務不同約在3萬3千元至5萬5千元之間。

    中捷表示，甄試分兩階段辦理，通過筆試者將進入下一階段的適性測驗及面試；筆試成績將於8月7日下午2時開放查詢，應考人屆時可至甄試網站（https://tmrt114.twrecruit.com.tw）登入後進行查詢，不另行寄發書面通知。若有相關試務問題，可洽諮詢專線（04）2315-2500 分機601、602、603。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播