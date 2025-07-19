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    三義三叉河客家學堂 3梯次食福市集「好客」開張

    苗栗縣三義鄉「三叉河客家學堂」將舉辦3梯次「食福市集」，今天首梯次登場，吸引不少民眾選購。（彭歲玲提供）

    苗栗縣三義鄉「三叉河客家學堂」將舉辦3梯次「食福市集」，今天首梯次登場，吸引不少民眾選購。（彭歲玲提供）

    2025/07/19 16:45

    〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣三義鄉原雙湖社區活動中心，因遷建後功成身退，成為閒置空間，文史工作者彭歲玲返鄉服務，將空間活化再利用，打造成供地方閱讀、藝文學習場所，變身「三叉河客家學堂」；今（19）日及8月16日、9月20日將舉辦「食福市集」，從特色小農、創意手作等，成為客庄特色的「好客」小市集，吸引不少民眾參與，讓大家認識客庄的豐富樣貌。

    「三叉河客家學堂」負責人彭歲玲老師國小教職退休後返鄉，號召一群熱愛家鄉的社區夥伴及年輕人，一起活化閒置老屋，打造成客家學堂；透過課程、展覽、講座、產業經濟、客家文化等活動，讓參與者從體驗中認識客家文化，並促進在地青年發展客庄特色產業。並進行客語導覽志工培訓、自媒體人才培訓、藝文展覽、辦理講座及手作體驗、社區走讀及創意工作坊等。

    彭歲玲指出，「三叉河客家學堂」今天及8月16日、9月20日的下午1點起舉辦「食福市集」，這不是一般市集，而是由返鄉青年、中壯年組成，有特色小農、創意手作等，現場攤位有霧鹿奇途、瑪卡東襲、小山麥烘焙工坊、魚藤坪-老頭擺个味緒、山林裡的握便當、客語藝繪-薪傳小屋、芹香手作棉布包，還有草包翻身的體驗區等；打造成客庄特色的「好客」小市集，讓大家認識客庄的豐富樣貌。

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