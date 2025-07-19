強側風影響降落! 桃機多架班機採蟹形、側滑進場

桃園國際機場上午11時起出現較大側風，多架班機以「蟹形進場（Crab）」或「側滑進場（Sideslip）」等方式降落，並有數架航班選擇重飛。（翻攝自flightradar24）

2025/07/19 16:27

〔記者劉信德／桃園機場報導〕桃園國際機場今（19日）受天候影響，自上午11時起出現較大側風，多架班機進場時需以「蟹形進場（Crab）」或「側滑進場（Sideslip）」等技術應對安全降落，並有數架航班選擇重飛。

其中，宿霧太平洋航空 5J312 航班（馬尼拉飛台北，原預定11:00抵達）在進場過程中遭遇強側風，航空公司基於飛航安全考量決定返航馬尼拉。受此影響，後續原訂12:20由桃園起飛的 5J313（台北飛馬尼拉）也被迫取消。

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另因中颱薇帕（WIPHA）逐漸接近，星宇航空今宣布，明（20日）台灣往返港澳航班全數取消。受影響航班包括：

• 台北—香港：JX233 / JX234 / JX235 / JX236

• 台北—澳門：JX201 / JX202 / JX205 / JX206

• 台中—澳門：JX331 / JX332

長榮航空也宣布，今（19日）下午、明（20日）高雄出發前往香港、澳門及回程航班取消。明日桃園出發前往香港、澳門及回程航班全數取消，最新航班動態，敬請旅客多加利用長榮航空官網www.evaair.com或長榮航空APP查詢。

桃園機場公司提醒旅客，近期天候變化劇烈，航班起降時間可能受影響，建議旅客於出發前主動查詢航空公司官網或洽客服專線，掌握最新航班資訊，以免行程受阻。

宿霧太平洋航空5J312航班進場過程中遭遇強側風，決定返航馬尼拉。（翻攝自flightradar24）

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