為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    強側風影響降落! 桃機多架班機採蟹形、側滑進場

    桃園國際機場上午11時起出現較大側風，多架班機以「蟹形進場（Crab）」或「側滑進場（Sideslip）」等方式降落，並有數架航班選擇重飛。（翻攝自flightradar24）

    桃園國際機場上午11時起出現較大側風，多架班機以「蟹形進場（Crab）」或「側滑進場（Sideslip）」等方式降落，並有數架航班選擇重飛。（翻攝自flightradar24）

    2025/07/19 16:27

    〔記者劉信德／桃園機場報導〕桃園國際機場今（19日）受天候影響，自上午11時起出現較大側風，多架班機進場時需以「蟹形進場（Crab）」或「側滑進場（Sideslip）」等技術應對安全降落，並有數架航班選擇重飛。

    其中，宿霧太平洋航空 5J312 航班（馬尼拉飛台北，原預定11:00抵達）在進場過程中遭遇強側風，航空公司基於飛航安全考量決定返航馬尼拉。受此影響，後續原訂12:20由桃園起飛的 5J313（台北飛馬尼拉）也被迫取消。

    另因中颱薇帕（WIPHA）逐漸接近，星宇航空今宣布，明（20日）台灣往返港澳航班全數取消。受影響航班包括：

       •   台北—香港：JX233 / JX234 / JX235 / JX236

       •   台北—澳門：JX201 / JX202 / JX205 / JX206

       •   台中—澳門：JX331 / JX332

    長榮航空也宣布，今（19日）下午、明（20日）高雄出發前往香港、澳門及回程航班取消。明日桃園出發前往香港、澳門及回程航班全數取消，最新航班動態，敬請旅客多加利用長榮航空官網www.evaair.com或長榮航空APP查詢。

    桃園機場公司提醒旅客，近期天候變化劇烈，航班起降時間可能受影響，建議旅客於出發前主動查詢航空公司官網或洽客服專線，掌握最新航班資訊，以免行程受阻。

    宿霧太平洋航空5J312航班進場過程中遭遇強側風，決定返航馬尼拉。（翻攝自flightradar24）

    宿霧太平洋航空5J312航班進場過程中遭遇強側風，決定返航馬尼拉。（翻攝自flightradar24）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播