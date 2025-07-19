認養15年初見面！8旬翁擁抱蒙古少年超催淚

圖布新巴雅爾第一次見到認養人莊慶琮，念信感謝與擁抱，感動許多人。（記者蔡淑媛攝）

2025/07/19 16:57

〔記者蔡淑媛／台中報導〕家扶基金會長年扶助蒙古弱勢兒少，今年彰化圓夢行善團出資邀請家扶蒙古家扶才藝班小朋友來台旅遊1星期，並參加明天家扶75音樂會表演馬頭琴、軟骨功、草原傳統舞蹈。24名團員都是第一次坐飛機出國，非常興奮開心，今天先與認養爸媽相見歡，15歲少年圖布新巴雅爾在出生後即由家扶認養人莊慶琮認養扶助，兩人第一次見面開心擁抱；另一對11及9歲的軟骨功班姊妹，也開心獻藝表演，感謝認養人的幫忙。

家扶蒙古少年圖布新巴雅爾今天表演馬頭琴，感謝80歲的認養人莊慶琮，讓他能安心讀書，並且參加才藝班，學了馬頭琴很有興趣，也希望未來能上藝術大學，當馬頭琴老師。莊慶琮開心得擁抱他，直說就像看到自己的孫子，非常欣慰，他認養3名蒙古兒少15年，希望他們過得更好。

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夢和雅拉宮的父母育有有6個小孩，都還在就學，她排行第4，爸爸有身心障礙，在工廠當助手，收入微薄，媽媽則在家照顧孩子，經濟貧困，一家人住住簡陋的蒙古包，她說學才藝，由於身子骨柔軟，與妹妹都參加家扶的軟骨功班，練習過程要拉筋、壓腿很痛，但是有認養人和許多人的鼓勵，讓兩人堅持下去，還能來台灣表演，很高興，這是第一次坐飛機出國，非常興奮，期待這次遊樂園。

家扶從2004開始扶助認養蒙古弱勢兒少，已經支助逾2.5萬人，目前仍有1.1萬接受認養，這次彰化圓夢行善團出資逾70萬元支助蒙古家扶才藝班兒少來台星期，除了參加家扶音樂會表演，也到台中、彰化、雲林、台北等旅遊，也要到科教館參觀，愛心企業團體也贊助兒少到劍湖山遊樂園玩、饗食天堂餐廳用餐。

家扶蒙古少年圖布新巴雅爾在出生後即由家扶認養人莊慶琮認養扶助，兩人第一次見面開心擁抱。（記者蔡淑媛攝）

圖布新巴雅爾（右）與學員一起演奏馬頭琴。（記者蔡淑媛攝）

11及9歲的軟骨功班夢和雅拉宮姊妹，開心獻藝表演，感謝認養人的幫忙。（記者蔡淑媛攝）

家扶蒙古兒少表演端碗舞。（記者蔡淑媛攝）

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