跟上黃仁勳科學為王！50年國中老校博覽會很創新

科學闖關展區結合趣味與反應力，學生挑戰用乒乓球擊中指定罐頭，現場歡笑聲不斷。（學校提供）

2025/07/19 16:44

〔記者張聰秋／彰化報導〕輝達執行長黃仁勳最近表示，「推理人工智慧」浪潮下，如果再次回到大學，他會選擇念物理科學，而不是軟體科學。因應就業市場教育也要跟著轉彎，彰化市彰安國中今天（19日）舉辦「六藝學習博覽會」，吸引超過200位國一新生與國小親子參加，藉由實驗、闖關、動手做等項目，展現多元課程特色，讓人見識這所市區老牌學校的創新教育能量。

一間教室一個驚喜！校方規劃了20多個特色展區，橫跨綜合、科技、藝術、自然、體育等領域，結合職探中心、自造科技中心、體育、美術與舞蹈班，並融入食農教育與SDGs永續概念，呈現豐富多元的學習體驗。

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展區中還有豐富的藝術創作展示與互動活動，如手工版畫、學習筆記票選、桌遊體驗等，讓參與者邊玩邊學。

每個展區佈置出自老師帶領國二、國三生完成課程設計，老師、學長姊當關主，帶著國一新生和國小親子一起走進實作的科學世界。

在「碎掉煩惱小舖」，綜合領域教師與學生設計出讓參加者把寫有煩惱的便條紙親手投入碎紙機的活動，療癒又解壓；生活科技與資訊科技領域則自製遙控工程車設關卡闖關，吸引不少親子現場挑戰；自然教室也展示多種香草植物，邀請孩子親手觸摸、聞香識植物，學習從生活出發的自然科學。

校長曹建文表示，彰安國中雖是超過50年歷史的學校，但教師團隊專業有熱情，辦學績效穩健，今天的活動不僅歡迎新生報到，也讓家長體驗學校活力與創意。

在美術教室中，學生體驗拓印版畫，從滾墨、壓印到完成創作，過程專注又有成就感。（學校提供）

學生寫下煩惱，再親手投入碎紙機「絞碎煩惱」，象徵釋放壓力、淨化心靈。（學校提供）

自然教室展示學生用心整理的筆記，展現教學成果。（學校提供）

老師引導學生透過嗅覺辨認香草植物。（學校提供）

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