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    屏東環保志工群英會大比拚 四大競賽金牌出爐

    屏東縣長周春米（右）親切和環保志工互動，感謝他們對守護環境的付出。（記者羅欣貞攝）

    屏東縣長周春米（右）親切和環保志工互動，感謝他們對守護環境的付出。（記者羅欣貞攝）

    2025/07/19 16:37

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣政府今（19）日舉辦環保志工群英會，逾500位各鄉鎮市環保志工齊聚一堂，展開環保知識大比拚，爭取全國決賽代表權。

    屏東縣長周春米表示，環保志工是串聯政府與社區最重要的橋樑，感謝每位志工長年來辛勤付出，讓屏東在資源回收、環境教育推廣及防疫宣導等都持續創下亮眼成果。

    環保局指出，屏東縣目前已有逾7000名環保志工投入服務，遍及各鄉鎮社區，深入校園、社區、市場、公園等公共場域，擔任環保行動的種子推手。

    屏東市勝利里里長孔豐榮表示，社區現有50位環保志工，丹娜絲颱風後有15人響應縣府號召，到台南白河為獨居長輩整理家園。該里76歲張徐勝鳳也說，投入服務10多年，當志工很快樂，希望更多民眾一起加入環保志工行列。

    群英會競賽涵蓋環保議題、生態保育與資源分類等多元內容，參賽者須具備環保常識、靈活反應與團隊合作能力，才能脫穎而出。

    經激烈競賽，各項目金牌得主為「環保金頭腦」竹田鄉糶糴社區、「資源分類王」里港鄉大平社區、「清掃接力賽」長治鄉繁昌社區、「資源灌籃高手」萬丹鄉水泉志工隊，各得5000元獎金並將代表屏縣參加全國決賽。

    此外，屏縣積極推動資源回收、垃圾分類，在垃圾破袋檢查上，今年2月至今已開出30張罰單，每張處1200元罰鍰，目前破袋合格率大幅提升，達85%，去年全縣資源回收率為54%，今年成效將更佳。

    屏縣環保志工群英會透過競賽比拚環保知識 。（記者羅欣貞攝）

    屏縣環保志工群英會透過競賽比拚環保知識 。（記者羅欣貞攝）

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