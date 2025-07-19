女足抽血案偕教練周台英出面道歉 台師大校長吳正己：誠實面對缺失

台師大女足抽血案舉國關注，案件核心人物女足教練周台英今天出面向社會大眾哽咽鞠躬道歉，台師大校長吳正己也對球員、家長表達最深歉意。（記者方賓照攝）

2025/07/19 15:59

〔記者楊綿傑／台北報導〕台師大女足抽血案舉國關注，案件核心人物女足教練周台英今天出面向社會大眾哽咽鞠躬道歉，台師大校長吳正己也對球員、家長表達最深歉意，表示會誠實面對缺失，未來也會對相關機制補正加強。

立委陳培瑜去年揭發台師大女足隊球員遭強迫抽血進行人體試驗，甚至受試費用要回捐足球隊，後續台師大懲處程度與處理態度受到外界批評，教育部也重罰並追究相關責任，北檢亦啟動相關調查，台師大隨後再強調道歉並重啟相關處分，教評會也將重新審議，教育部昨更批評台師大先前的處置「論理不明」，要求校教評會2週內要做出適法決議。

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周台英今在校長吳正己、副校長印永翔及陳焜銘、研究倫理審查委員會主委陳學志、運動與休閒學院院長王鶴森、運動競技系系主任鄭景峰、體育與運動科學系教授陳忠慶等人陪同下召開記者會，一開始就鞠躬道歉。

吳正己表示，以沉痛心情對學校女足事件道歉，也向受害球員及家人表達最深歉意，因為教練管理不當、研究計畫進行的缺失、學校行政管理機制的問題，讓球員們受到傷害、委屈，對此非常抱歉，也給社會大眾帶來困擾，要深深表達歉意。

吳正己說，希望2位老師真心誠意道歉，誠實面對缺失，不論立意如何良善，錯就是錯，不要有任何隱瞞。此案在學校三級教評會、校園霸凌防治委員會在懲處有相當大差距，而教師研究方面，倫理方面認知與執行，尤其對受試者保護，都是未來一定要補正加強的地方。

吳正己說，教練與球員權力不對等，在進行學術研究時要更謹慎，他也要向女足球員道歉，「我們沒聽到妳們聲音，讓你們受到傷害」，學校會加強檢討，希望誠懇誠實無所隱瞞，學校所有措施自己都有責任，不會逃避，在此向社會大眾、球員、家長道歉。

台師大校長吳正己也對球員、家長表達最深歉意。（記者方賓照攝）

台師大女足抽血案舉國關注，案件核心人物女足教練周台英神隱多日後今天出面向社會大眾道歉。（記者方賓照攝）

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