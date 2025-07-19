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    首頁　>　生活

    台23線東富公路零星落石 小天祥至台東縣界封路

    台23線 7K125公尺前，大小瀑布水量漫過路面。（取自即時路況）

    台23線 7K125公尺前，大小瀑布水量漫過路面。（取自即時路況）

    2025/07/19 15:38

    〔記者花孟璟／花蓮報導〕薇帕颱風外圍環流在花蓮富里鄉造成豪大雨，由於氣象署發出豪雨特報，公路局東區養護工程分局玉里工務段考量山區道路致災風險較高，台23線7K~16K富里鄉豐南村小天祥至台東縣界路段，實施預警性道路封閉，下午2時50分起只出不進，3時50分起全面封閉禁止進入。

    公路局東區養護工程分局指出，從氣象署資料顯示，富里鄉豐南雨量站截至今天下午3點，24小時累積雨量達376.5毫米，今天累積雨量也破300毫米，昨早上富里雨量站時雨量達85毫米，相當驚人，造成台23線多處邊坡發生時雨瀑布及零星落石。

    交通部公路局東區養護工程分局玉里工務段考量山區道路致災風險較高，今天下午3點50分開始台23線7k~16k富里鄉豐南村通往台東縣界路段實施預警性道路封閉，後續將視降雨影響程度、溪流水位及道路狀況，另公告恢復通行時間。

    公路局指出，由於封閉路段內有豐南村部落約50戶居住，目前已增加進駐廠商管制人員，如部落有急難、民生必要進出需求，將依現場雨情及路況協助戒護通行，也請民眾避免在豪大雨特報時進入山區以免受困。

    台23線東富公路的7K250公尺前，路邊邊坡出現大瀑布。（取自即時路況）

    台23線東富公路的7K250公尺前，路邊邊坡出現大瀑布。（取自即時路況）

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