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    苗縣公館紅棗節登場開放採果 產期預估至8月下旬

    苗栗縣公館紅棗節活動登場，會中提供客家美食供民眾品嘗。（記者張勳騰攝）

    苗栗縣公館紅棗節活動登場，會中提供客家美食供民眾品嘗。（記者張勳騰攝）

    2025/07/19 15:36

    〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣公館鄉是全國唯一的紅棗生產專業區，公館鄉農會今（19）日及20日在苗栗陶瓷農創園區舉辦紅棗節活動；今年紅棗產期比往年晚2週，若未受天候影響，預估到8月下旬結束，鄉內各觀光果園也陸續開放遊客採果，每台斤自採價180至240元不等。

    公館鄉紅棗種植面積約80公頃，主要種植在石墻、福基及福星村，為全國唯一的紅棗生產專業區，年產量超過100萬台斤，除鮮果、紅棗乾等產品及觀光效益，為公館鄉帶來不少商機。

    公館鄉農會總幹事林幼詩指出，往年公館鄉紅棗產期約在7月底結束，今年受農曆潤6月影響，產期比往年延後2週，依目前鄉內各果園現況，產期應可到8月下旬，各觀光果園也陸續開放遊客採果，自採價每台斤180至240元不等。

    今年的紅棗節活動，今天及明天上午9點到下午5點在苗栗陶瓷農創園區熱鬧登場。今年市集不只有最新鮮的紅棗鮮果、蜜餞、紅棗茶飲與在地農特產品，還有在地美食免費品嘗，吸引大批民眾排隊。兩天的活動並推出紅棗小旅行行程，帶你走進產地、聽農友說故事、品嘗在地風味，從田間走上你的餐桌，感受不一樣的紅棗文化旅程。

    苗栗縣公館鄉是全國唯一的紅棗生產專業區，目前已進入產期，開放民眾採果。（記者張勳騰攝）

    苗栗縣公館鄉是全國唯一的紅棗生產專業區，目前已進入產期，開放民眾採果。（記者張勳騰攝）

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