氣象署估傍晚到夜間解除「薇帕」海警 下週可能還有颱風生成

氣象署在今天下午14時30分發布最新的海上颱風警報。（氣象署提供）

2025/07/19 15:30

〔記者吳亮儀／台北報導〕輕度颱風薇帕目前進入台灣海峽南部及東沙島海面，中央氣象署預報，最快今天（19日）傍晚到夜間就能解除薇帕的海上颱風警報，但也提醒明天（20日）仍有強風大雨，且台灣正在一個大低壓帶環境內，下週可能還會有熱帶性低氣壓、甚至颱風生成。

氣象署在今天下午14時30分發布最新的海上颱風警報，薇帕颱風在下午14時的中心位置在北緯20.8度，東經118.9度，即在鵝鑾鼻的西南西方約240公里處，以每小時23公里速度，向西北西轉西進行。近中心最大風速每秒28公尺（約每小時101公里），相當於10級風。

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氣象署技正謝佩芸表示，目前薇帕颱風的暴風圈正逐漸通過台灣南方近海，進入台灣海峽南部及東沙島海面，對巴士海峽、台灣海峽及東沙島海面構成威脅，預計此颱風強度仍有稍增強且暴風圈有稍擴大的趨勢。

謝佩芸表示，薇帕颱風預計在明天（20日）移動到香港、中國廣東附近，另外其外圍環流也為台灣帶來相當多雨勢，東部的大量降雨仍在持續中，且今天晚上南部降雨狀況也會更增加，直到明天白天花東地區的雨勢才會小一些，但目前已累計雨量相當可觀，花東超過300毫米雨量。

謝佩芸指出，台灣受到低壓帶水氣影響，明天西半部也會有陣雨出現，特別是午後熱力影響，有明顯午後雷陣雨，會持續到明天（20日）入夜。她指出，受到低壓帶橫跨台灣上空影響，預期未來幾天不排除有熱帶系統如熱帶性低氣壓甚至是颱風生成，且天氣不穩定，容易出現短暫陣雨。

謝佩芸也提醒，每年會有一段時間是年度大潮，預計下週在西南部會遇到今年年度天文大潮時期，西南部海域的浪很大，時間逐漸接近天文大潮，請沿海低窪地區民眾注意。

至於何時解除薇帕颱風的海上颱風警報？謝佩芸表示，若按目前的預測來看，薇帕颱風中午後最接近台灣並持續往西方移動，預計今天傍晚到晚間就能解除海上警報。

氣象署持續發布薇帕颱風警報。（氣象署提供）

氣象署持續發布薇帕颱風警報。（氣象署提供）

氣象署持續發布薇帕颱風警報。（氣象署提供）

未來12小時定量降水預報。（氣象署提供）

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