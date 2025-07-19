救災救出火氣！台南學甲里幹事和里長互槓

學甲區長張明寶（右）到派出所了解里長和里幹事衝突情形。（民眾提供）

2025/07/19 16:48

〔記者楊金城／台南報導〕丹娜絲災後，台南學甲救災鬧出火氣，陳姓里幹事16日下午為了屋頂鋪蓋帆布和三慶里長郭壬貴發生口角，里幹事亮出小支「刀狀物」聲稱「防衛」，郭壬貴直指威嚇，一旁有3位里民持棍棒，里幹事最後竟喊「救命」跑到派出所備案，風波鬧大，學甲區長張明寶趕往調處，郭壬貴堅持換掉里幹事，里長、里幹事、里民最後都未提告，陳姓里幹事從昨天（18日）起休假1週。

陳姓里幹事調來三慶里只有幾個月，但與里長相處不睦，陳姓里幹事16日下午帶領志工前往三慶里紅茄萣聚落為弱勢戶的屋損鋪蓋帆布，另戶民眾也要求幫忙鋪蓋屋頂，但被里幹事拒絕，因口氣不好，里民受到委曲，郭壬貴與幾位里民隨後趕來質問里幹事發生衝突。

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郭壬貴說，三慶里災情慘重，里幹事是來幫忙救災，反倒製造紛爭，情緒控管不佳，竟還拿刀出來「比劃」，要不是他喝令里幹事放下小刀，一旁里民可能持棍反擊，這位陳姓里幹事不適合在三慶里，要求公所換新里幹事。

陳姓里幹事則指被里長辱罵和丟石頭，郭壬貴回應丟石頭是一派胡言，員警到場了解糾紛原由，直到張明寶趕往處理，里長才拿出小刀子和里幹事的機車鑰匙，事後張明寶還被網路PO文黑說「私了」，讓他很無奈。

張明寶今天（19日）說，里幹事是執行公務救災，但對一般災戶未說明鋪蓋帆布是以弱勢戶為優先，大家急著救災，造成雙方誤解；張明寶也與里幹事的家人溝通，讓陳姓里幹事休假1週。

學甲警分局表示，三慶里長、里幹事和里民都表明不提告。

學甲救災鬧出火氣，學甲區長張明寶（右）和三慶里長郭壬貴（左）了解與里幹事衝突原由。（民眾提供）

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