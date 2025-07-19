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    新埔水梨節登場 農村小旅行體驗在地魅力

    新埔水梨節湧入人潮，民眾把握當季嚐鮮採購。（記者廖雪茹攝）

    新埔水梨節湧入人潮，民眾把握當季嚐鮮採購。（記者廖雪茹攝）

    2025/07/19 16:13

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕2025新竹縣新埔水梨節今起2天在新埔鎮農業推廣教育中心登場，除了會場採購新鮮水梨的人潮，搭配活動推出限定的農村小旅行，由在地達人帶領民眾新埔走透透，從揉茶焙茶、水梨披薩DIY、手作愛玉與仙楂、花鼓文化體驗、梨園導覽到自費採果，豐富行程吸引遊客熱烈參與。

    副縣長陳見賢今出席開幕活動，他致詞時大力稱許新埔水梨品質優良，種植面積約90公頃，每年6到8月盛產，主要有豐水梨、蜜雪梨和新興梨等。請大家支持在地農民，讓新竹縣好的農產品分享給所有好朋友！

    水梨節活動現場除了提供多樣品種的水梨以及其他農特產品，讓民眾一次採購、一次品嚐當季的在地風味。活動期間也安排了農產品促銷優惠、免費品嚐，並設計親子趣味互動賽事，融合水梨元素創意遊戲，考驗親子默契與反應。

    新埔鎮農會表示，水梨節農村小旅行分別於7月19、20、23日出發，規劃多條體驗路線，讓參與者從揉茶、焙茶、食農教育、手作到果園採收，親身感受新埔農村的自然魅力與人文底蘊。

    新埔水梨節湧入人潮，民眾把握當季嚐鮮採購。（記者廖雪茹攝）

    新埔水梨節湧入人潮，民眾把握當季嚐鮮採購。（記者廖雪茹攝）

    新竹縣副縣長陳見賢（左1）稱許新埔水梨品質優良，請大家支持在地農民，讓新竹縣好的農產品分享給所有好朋友。（記者廖雪茹攝）

    新竹縣副縣長陳見賢（左1）稱許新埔水梨品質優良，請大家支持在地農民，讓新竹縣好的農產品分享給所有好朋友。（記者廖雪茹攝）

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