澎湖小管產量銳減9成 各種規格小管每公斤上漲100元

今年小管產量銳減，小隻管頭皮體型已不復見。（記者劉禹慶攝）

2025/07/19 14:53

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今年澎湖小管捕獲量銳減9成，漁民表示，小隻的管頭皮體型幾乎完全沒有。

漁民表示，往年小管產季，5天一趟出海捕撈管頭皮小卷，每艘漁船最少都1.2噸 ，今年5天有100公斤管頭皮，就已經是收穫第一名了，可以一窺小管產量銳減的慘狀，外界質疑與去年大進滿88號越界，遭中國海警船扣留，導致「寒蟬效應」，漁民不敢前往海峽中線以西捕撈有關，澎湖縣政府已發函，請海巡署加強澎湖海域護漁行動，保護漁民作業，不受中國海警船侵擾，但中國方面也傳出小管減產。

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排除人為政治因素，部分學者認為與今年「閏六月」有關，小管盛產期可能延後1個月，也有說法是氣溫過高，必須等到颱風侵台過境，攪動海底氣流及降溫後，才會出現小管潮，但丹娜絲颱風過境未見動靜，小管季也將進入尾聲。

另外往年覓食小管的鯨鯊、水母大軍都未出現，小管減產、丁香魚產量就會大增，成為自然界發展的鐵律。同時受到今年小管減產，價格也水漲船高，小管市場零售價攀新高

，四文體型每公斤300元、三文體型每公斤400元、二文體型每公斤500元，平均售價每公斤比去年增加100元左右。

今年澎湖小管產量銳減九成，價格每公斤上漲百元。（記者劉禹慶攝）

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