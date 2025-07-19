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    苗縣建臺高中集體報錯考科事件引爭議 董事會僵局獲解決

    苗栗縣私立建臺高中董事會僵局爭議，經縣長鍾東錦等人出面協調，決定由前董事長葉雲城回任，圖為建臺高中外觀。（記者張勳騰攝）

    苗栗縣私立建臺高中董事會僵局爭議，經縣長鍾東錦等人出面協調，決定由前董事長葉雲城回任，圖為建臺高中外觀。（記者張勳騰攝）

    2025/07/19 15:17

    〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣私立建臺高中發生大學分科測驗學生集體報錯名爭議，也引爆學校董事會因派系分歧，致董事長難產，不利校務推動；苗栗縣長鍾東錦及立委邱鎮軍等人介入協調該校董事會僵局，確定將由前苗栗縣政府衛生局副局長葉雲城於7月20日回任董事長，力促校務回穩。

    建臺中學在大學分科測驗考前數日發現因學校作業疏失，造成23名受至影響，校方於考後召開家長及學生說明會，提出包括選填志願、報名費用負擔及重考生後續照顧等方案，全力彌補考生權益。

    建臺高中發生集體報錯考科事件引發各界議論，有學生透過社群爆料，指「學校董事會因派系分歧，董事長難產，新校長也請假，學校亂成一團，群龍無首，讓行政人員承受巨大壓力」。

    建臺自去年9月前董事長辭職後，14席董事分兩派各占7席，致董事長難產；鍾東錦及邱鎮軍等人，16日邀集董事會成員協調，盼化解僵局，與會人士肯定建臺昔日的辦學成效，認為當前問題可解，並強調延續建臺未來對苗栗至關重要。

    鍾東錦表示，建臺曾為苗栗縣頂尖私校，培育眾多人才。近年因少子化及董事會歧見影響校務。為維護學子權益與多元升學，縣府決定協助建臺度過難關，經協調，獲多數董事同意，延聘曾於2019至2020年擔任董事長的葉雲城回任，盼借重其經驗穩定校務。

    鍾東錦指出，此次危機亦是轉機，校方從最高決策層的董事會開始檢討重建，為時未晚，縣府將與校方新團隊齊心協力，共同打拚，克服當前挑戰，呼籲學校師生和家長，大家一起攜手，重現建臺優質教育水準，共創教育榮光。

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