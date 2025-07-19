楊世瑩登竹縣東方美人茶「茶王」 農業部擬借將建立初審制度

備受全國矚目的2025新竹縣夏季東方美人茶（膨風茶）優良茶評鑑，由峨眉茶農楊世瑩奪下特等獎，榮登茶王。（記者廖雪茹攝）

2025/07/19 14:50

〔記者廖雪茹／新竹報導〕備受矚目的2025新竹縣夏季東方美人茶（膨風茶）優良茶評鑑，1094參賽茶點，歷經一連5天的初複評激戰，今天由副縣長陳見賢公佈，由峨眉茶農楊世瑩奪下特等獎，榮登茶王。

目前全國僅新竹縣已建立東方美人茶（膨風茶）比賽的初審團制度，農業部茶及飲料作物改良場場長蘇宗振在峨眉鄉農會致詞時，表示未來擬向竹縣借將，協助苗栗和桃園品評東方美人茶，建立全國性初審制度，期將市場炒熱起來。這次評鑑，各得獎茶特色都會有評鑑報告書，由公部門展示，供國內外的消費者透過評鑑報告書認識茶特色，讓東方美人茶更能夠推展到國際社會。

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第三度榮獲夏季特等獎的楊世瑩，得知贏得茶王時，手不停地顫抖，喜悅之情溢於言表。楊世瑩說，家族傳承三代製茶，自己投入茶業約30年，目前管理22公頃茶園，這次評鑑他一共繳交100點。他每天努力做好茶，感謝老天爺疼愛，讓他的茶園茶小葉綠蟬特別多，客人反饋他的茶好喝，是他堅持做茶的動力。

擔任主要評鑑人的茶改場作物改良科長林金池講評時表示，今年度評審團從嚴把關，淘汰比例約35％；入等比例：頭等3％ 、貳等4％、參等5%，三花至參等獎的比例比往年少一點，以維持水準。

縣府農業處表示，新竹縣東方美人茶（膨風茶）評鑑具有相當公信力，得獎幾乎等同茶葉身價證明書。新竹縣自2019年起將優良茶評鑑分為初審及複審階段，初審工作由竹縣初審團評茶委員辦理，複審則由茶改場專家辦理。評分標準：外觀（含形狀色澤）30分、香味（香氣、滋味）60分、水色10分，總分100分。

農業處指出，獲獎名單如下：特等獎楊世瑩、頭等一獎鄧羽妡、頭等二獎峨眉茶行、頭等三獎銓聖茶業、頭等三獎姜金域、頭等五獎楊世瑩、頭等六獎銓聖茶業、頭等六獎楊世瑩、頭等八獎楊世瑩、頭等九獎楊世瑩、頭等十獎楊世瑩。

新竹縣夏季東方美人茶（膨風茶）優良茶評鑑特等獎茶樣。（記者廖雪茹攝）

2025新竹縣夏季東方美人茶（膨風茶）優良茶評鑑，今天由副縣長陳見賢（左4）公佈，由峨眉茶農楊世瑩（左5）奪下特等獎。（記者廖雪茹攝）

新竹縣夏季東方美人茶（膨風茶）優良茶評鑑，1094參賽茶點，歷經一連5天的初複評激戰，今天成績揭曉。（記者廖雪茹攝）

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