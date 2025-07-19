為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    楊世瑩登竹縣東方美人茶「茶王」 農業部擬借將建立初審制度

    備受全國矚目的2025新竹縣夏季東方美人茶（膨風茶）優良茶評鑑，由峨眉茶農楊世瑩奪下特等獎，榮登茶王。（記者廖雪茹攝）

    備受全國矚目的2025新竹縣夏季東方美人茶（膨風茶）優良茶評鑑，由峨眉茶農楊世瑩奪下特等獎，榮登茶王。（記者廖雪茹攝）

    2025/07/19 14:50

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕備受矚目的2025新竹縣夏季東方美人茶（膨風茶）優良茶評鑑，1094參賽茶點，歷經一連5天的初複評激戰，今天由副縣長陳見賢公佈，由峨眉茶農楊世瑩奪下特等獎，榮登茶王。

    目前全國僅新竹縣已建立東方美人茶（膨風茶）比賽的初審團制度，農業部茶及飲料作物改良場場長蘇宗振在峨眉鄉農會致詞時，表示未來擬向竹縣借將，協助苗栗和桃園品評東方美人茶，建立全國性初審制度，期將市場炒熱起來。這次評鑑，各得獎茶特色都會有評鑑報告書，由公部門展示，供國內外的消費者透過評鑑報告書認識茶特色，讓東方美人茶更能夠推展到國際社會。

    第三度榮獲夏季特等獎的楊世瑩，得知贏得茶王時，手不停地顫抖，喜悅之情溢於言表。楊世瑩說，家族傳承三代製茶，自己投入茶業約30年，目前管理22公頃茶園，這次評鑑他一共繳交100點。他每天努力做好茶，感謝老天爺疼愛，讓他的茶園茶小葉綠蟬特別多，客人反饋他的茶好喝，是他堅持做茶的動力。

    擔任主要評鑑人的茶改場作物改良科長林金池講評時表示，今年度評審團從嚴把關，淘汰比例約35％；入等比例：頭等3％ 、貳等4％、參等5%，三花至參等獎的比例比往年少一點，以維持水準。

    縣府農業處表示，新竹縣東方美人茶（膨風茶）評鑑具有相當公信力，得獎幾乎等同茶葉身價證明書。新竹縣自2019年起將優良茶評鑑分為初審及複審階段，初審工作由竹縣初審團評茶委員辦理，複審則由茶改場專家辦理。評分標準：外觀（含形狀色澤）30分、香味（香氣、滋味）60分、水色10分，總分100分。

    農業處指出，獲獎名單如下：特等獎楊世瑩、頭等一獎鄧羽妡、頭等二獎峨眉茶行、頭等三獎銓聖茶業、頭等三獎姜金域、頭等五獎楊世瑩、頭等六獎銓聖茶業、頭等六獎楊世瑩、頭等八獎楊世瑩、頭等九獎楊世瑩、頭等十獎楊世瑩。

    新竹縣夏季東方美人茶（膨風茶）優良茶評鑑特等獎茶樣。（記者廖雪茹攝）

    新竹縣夏季東方美人茶（膨風茶）優良茶評鑑特等獎茶樣。（記者廖雪茹攝）

    2025新竹縣夏季東方美人茶（膨風茶）優良茶評鑑，今天由副縣長陳見賢（左4）公佈，由峨眉茶農楊世瑩（左5）奪下特等獎。（記者廖雪茹攝）

    2025新竹縣夏季東方美人茶（膨風茶）優良茶評鑑，今天由副縣長陳見賢（左4）公佈，由峨眉茶農楊世瑩（左5）奪下特等獎。（記者廖雪茹攝）

    新竹縣夏季東方美人茶（膨風茶）優良茶評鑑，1094參賽茶點，歷經一連5天的初複評激戰，今天成績揭曉。（記者廖雪茹攝）

    新竹縣夏季東方美人茶（膨風茶）優良茶評鑑，1094參賽茶點，歷經一連5天的初複評激戰，今天成績揭曉。（記者廖雪茹攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播