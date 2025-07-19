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    台電傳遞光與愛 台南文化場館祭優惠感謝復電英雄

    文化局推出「文化場館感恩方案」，邀台電員工與親友共遊古蹟與博物館。（文化局提供）

    文化局推出「文化場館感恩方案」，邀台電員工與親友共遊古蹟與博物館。（文化局提供）

    2025/07/19 14:56

    〔記者王姝琇／台南報導〕丹娜絲颱風侵襲台南造成大規模停電，台電同仁第一時間投入災後搶修，協助民眾重回正軌。南市文化局特別推出「文化場館感恩方案」，邀台電員工與親友共遊古蹟與博物館，為身心充電，也向他們表達最深敬意。

    文化局表示，即起至12月31日，凡台電員工出示服務證件，即可與1名同行者免費參觀台南八處歷史文化場域，包括赤嵌樓、安平古堡、安平樹屋、億載金城、隆田文化資產教育園區、台南市立博物館、山上花園水道博物館、左鎮化石園區。另提供文創商品購物優惠，於赤嵌樓、安平古堡、安平樹屋、億載金城、延平郡王祠、愛國婦人會館與隆田文化資產教育園區等場館販售部，憑台電員工服務證即可享文化局自營商品9折優惠。

    市長黃偉哲表示，這次丹娜絲颱風帶來強烈風雨，對台南造成極大衝擊，然而正是台電人員第一線冒雨搶修、奮力完成復電，才讓我們的城市快速重啟。這份誠摯的回饋方案，是市府與全體市民對台電最深的感謝與敬意。也希望辛苦的電力英雄們，能在文化的療癒中獲得片刻安寧，與家人一同留下美好記憶。

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