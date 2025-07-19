為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    澎湖首屆航空模型夏令營 白沙鎮海國中校園展開

    澎湖第一屆航空模型夏令營，在白沙鎮海國中舉行。（記者劉禹慶攝）

    澎湖第一屆航空模型夏令營，在白沙鎮海國中舉行。（記者劉禹慶攝）

    2025/07/19 14:50

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣四面環海，出入交通仰賴海空運，對於飛機機型，澎湖囝仔比都會小孩有更深一層認識，加上近年來澎湖國際海上花火節無人機秀，促成澎湖航空模型發展協會成立，今年更首次舉辦航空模型夏令營，60位國中小朋友齊聚一堂。

    第一屆航空模型夏令營活動，在已廢校的鎮海國中校園舉行，澎湖航空模型發展協會理事長洪廷瑋及協會幹部，在4月間拜會議長陳毓仁獲得支持，另外教育處也補助經費，才促成此次活動舉行，衛福部澎湖老人之家主任莊華州，則擔任協會總幹事，統籌協助夏令營舉行事宜。

    活動計有60位國中小學生參加，課程為1天半，第1天課程為室內課程，邀請屏東科技大學魏浚紘副教授及陳泓學教官擔任講師，就飛行原理、飛機結構等講解說明，下午並讓學生能夠在室內操作體驗；第2天上午在白沙海園有來自台中的槳機協會運用大型螺旋槳飛機表演。

    由於無人機運用在各個領域逐漸成熟，因此航模協會也希望深入澎湖基層教育，對於求知慾最強的國中小學生能夠進行推廣，讓學生們在有趣的活動中了解航模發展。今（19）日開幕典禮，澎湖縣議會秘書長鄭嘉薇、白沙籍澎湖縣議員宋昀芝及教育處副處長李靜嵐分別上台致詞。

    航空模型夏令營，邀請專業講師講解飛行原理。（記者劉禹慶攝）

    航空模型夏令營，邀請專業講師講解飛行原理。（記者劉禹慶攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播