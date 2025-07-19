免費呷鰻魚飯！鹿港首屆鰻魚節人龍誇張

便當內容有蒲燒鰻魚、醃黃瓜與白飯，搭配芝麻點綴，色香味全包。（記者張聰秋攝）

2025/07/19 14:17

〔記者張聰秋／彰化報導〕免費，現場吃最對味！彰化縣鹿港鎮公所今天（19日）首度舉辦第一屆「鰻魚節」，活動在鹿港公會堂前廣場熱鬧登場，接近中午開放首波100份免費領取蒲燒鰻魚飯便當加虱目魚丸湯，下午2點再發100份。不少民眾頂著烈日排隊搶領，現場人龍擠爆廣場，號碼牌一下就被拿光光。

儘管天氣炎熱仍不減民眾排隊索取號碼牌，拿到了號碼牌高興的心情全寫在臉上，現場等候當場料理的蒲燒鰻魚飯搭配魚丸湯，完成料理，馬上發給民眾，民眾拿到美食，大人與小孩忍不住當場就吃了起來，一口鰻魚一口白飯，肉質軟嫰，愈吃愈順口，很快就把便當吃光光，一個飯粒都不留。

請繼續往下閱讀...

現場不只有美食，還有趣味競賽、DIY體驗、資源回收兌換活動，20顆廢乾電池可換菜瓜布或沐浴球，讓大小朋友都玩得盡興、拿得開心。立委陳素月、陳秀寳也現身發放鰻魚飯，為活動增添熱鬧氣氛。

鹿港鎮長許志宏表示，鹿港曾是台灣鰻魚養殖的重鎮，有「鰻魚王國」的美譽，這次藉由鰻魚節重新喚起大家對這項高經濟價值漁業的記憶，今天活動現場讓大家「呷霸又呷卡」 （台語吃得飽又吃得好），也記得鹿港的鰻魚有多厲害，下次來一定要再來呷鰻魚！

民眾領到鰻魚飯後立刻坐下享用，小朋友一口接一口吃得津津有味。（記者張聰秋攝）

鹿港鎮長許志宏展示免費發送的蒲燒鰻魚飯，希望喚起對在地鰻魚產業的記憶。（記者張聰秋攝）

立委陳素月、陳秀寳等人幫忙發放鰻魚飯，現場氣氛熱鬧。（記者張聰秋攝）

首屆鹿港鰻魚節吸引大批民眾排隊領取免費鰻魚飯，現場人龍繞場，場面壯觀。（記者張聰秋攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法