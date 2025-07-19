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    非法旅行社、旅館與遊樂業者慘了！交通部修法最高罰200萬元 9月公告

    交通部預告修正「發展觀光條例裁罰標準」，去年初曾發生旅客在越南富國島遭旅行社丟包的離譜事件，今修法也新增罰則。圖為當時年代旅遊總經理林大鈞說明丟包一事。（資料照）

    交通部預告修正「發展觀光條例裁罰標準」，去年初曾發生旅客在越南富國島遭旅行社丟包的離譜事件，今修法也新增罰則。圖為當時年代旅遊總經理林大鈞說明丟包一事。（資料照）

    2025/07/19 15:02

    〔記者吳亮儀／台北報導〕交通部對預告修法，針對非法旅行社、旅館和遊樂業者要提高罰鍰，將從現行的裁罰最高50萬元提高到200萬元，非法民宿的裁罰罰鍰也從6萬元到30萬元，加倍到裁罰10萬元到100萬元。若順利，最快今年9月能公告。

    交通部預告修正「發展觀光條例裁罰標準」第五條附表一、第六條附表二、第七條附表三、第八條附表四、第九條附表五。這是為了強化對違規觀光業者和旅宿業者的處罰，確保市場秩序以及消費者權益，所以修正觀光條例的裁罰標準。

    根據修法草案重點，第一，針對觀光業者若有不合規定的地方，主管機關要求限期改善但仍不改善，對它的罰鍰會從最高15萬元提高到30萬元，並增加「若有不合規定或危害旅客安全之虞者，得暫停其服務提供」。

    第二，針對非法的無照營業業者例如觀光旅館業務、旅館業務、旅行業務或觀光遊樂業，修法的罰鍰上限從50萬元提高到200萬元，且非法經營民宿的罰鍰可從現行的6萬元到30萬元，提高到10萬元到100萬元。

    第三，若沒有領取相關業別的營業執照或登記證，卻刊登相關營業訊息者，罰鍰也將從現行的3萬元到30萬元，提高為10萬元至150萬元，並新增命限期移除；屆期不履行者，得按次處罰。

    另外，去年初曾發生旅客在越南富國島遭旅行社丟包的離譜事件，今修法也新增罰則，旅行業辦理旅客出國及國內旅遊業務，未依規定投保履約保證保險，原規定得立即停止其辦理旅遊業務並於3個月內投保，修法將新增可開罰3萬元到50萬元。

    交通部說明，對於公告內容如有意見或修正建議者，可在公告刊登公報的次日起60日內，向交通部觀光署陳述意見或洽詢。若無意見，新規定最快9月底前發布。

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