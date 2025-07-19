研究小便斗噴濺拿第1 高市陽明國中全國科展表現亮眼

陽明國中學生以「蒙地卡羅扇形法」，以小便斗為圓心，並以宣紙測試如廁者站立與尿量，了解噴濺的位置及距離。（高雄市教育局提供）

2025/07/19 13:53

〔記者許麗娟／高雄報導〕第65屆中小學科學展覽會昨（18）日在新竹市立體育館舉行頒獎典禮，高雄市有４件作品拿下第1名，更在縣市團體獎奪得第1名佳績，高雄中學、陽明國中則分別奪得學校團體獎高中組與國中組第3名。

高雄市本屆共有36件作品參賽，最終獲得第1名有4件、第2名4件、第3名6件、佳作8件、團體合作獎2件、鄉土教材獎3件與民間機構獎9件，共有28件作品獲得36個獎項。獲獎作品中，又以陽明國中林宥君、洪德芮、霍欣妤的「尿之有道-小便斗噴濺物理學」，勇奪國中組物理科第1、創新優等獎、創造無限可能獎特優獎3項殊榮，表現最亮眼！

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陽明國中校長張永芬笑說，3人中有2人是女生，多次到男生洗手間研究時，嚇到男生，最後只好買了小便斗在實驗室進行實驗。研究發現就算男生對著小便斗小便，小便斗周邊同樣也會噴濺出大量尿漬，甚至噴濺到褲子或鞋襪，為研究「尿液噴濺面積和範圍」，同學們最後利用「蒙地卡羅扇形法」進行測試，了解噴濺的位置及距離，提出有效抑制尿液噴濺的方法，得到評審們青睞。

另外高雄中學「擺撞協奏曲：相位完美節奏 — Lato Lato運動機制之研究」、「探討校園樹木固碳力-量化統計樹木固碳量與碳吸存效率之研究」分獲高中組物理與環境學科第1名；勝利國小作品「尋找迷失的立體羊—解構六角星拼圖之研究」，也勇奪國小組數學科第1名。

雄中學生榮獲環境學科第1名，獲獎學生感謝蔡喬木老師指導，衣服上貼著老師各種表情的大頭照一同上台領獎。（高雄市教育局提供）

雄中學生「探討校園樹木固碳力-量化統計樹木固碳量與碳吸存效率之研究」，獲環境學科第1名。（高雄市教育局提供）

勝利國小「尋找迷失的立體羊—解構六角星拼圖之研究」，獲數學科第1名。（高雄市教育局提供）

陽明國中學生研究「男生小便斗噴濺物理學」，拿下國中組物理科第1名。（高雄市教育局提供）

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