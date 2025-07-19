屏縣廚餘機補助、二手物市集反應超乎預期 周春米宣布續辦

屏東縣政府舉辦的二手物市集十分受到縣民歡迎。（屏東縣政府提供）

2025/07/19 14:19

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣近一年多來推動的環保政策，包括廚餘機補助、二手物市集，都受到縣民熱烈回響，縣長周春米政府今（19）日出席環保志工群英會時宣布，這兩項政策與活動都將續辦，鼓勵縣民從日常生活落實綠色行動。

屏東縣長周春米表示，近一年多來屏縣有兩個很重要的環保政策與活動，首先是今年首推的廚餘機補助，縣民反應超乎預期，本來只有編300萬元預算，結果不到一個星期就秒殺，政策獲大家支持因而加碼受理至4月底，明年（2026）會再推。據環保局統計，總申請件數近2500件，經費約1200萬元，預估每年可回收廚餘約2000公噸。

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另個重要的環保活動就是縣府每3個月到半年舉辦一次的「二手物來來去去市集」，去年底在南州、崁頂鄉，今年於屏東市推兩次，參與者一場比一場多，5月在屏市甚至吸引近萬人潮；周春米表示，下一場將在崁頂舉行，也希望每個鄉鎮市、社區也能定期自己舉辦跳蚤市場，把家中不用不穿的東西清出來回收，讓需要的人買回家再利用。這些環保理念一步一步執行，請縣民一起從日常生活落實綠色行動、攜手推動淨零綠生活，一起打造健康、永續、宜居的美麗屏東。

屏東縣長周春米（前排右二）今天出席環保志工群英會時宣布廚餘機補助及二手物市集都會續辦。（記者羅欣貞攝）

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