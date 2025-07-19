薇帕外圍環流發威！ 東部雨下到發紅

交通部中央氣象署今日12時05分發布豪雨特報，指出，今（19）日花蓮縣地區及屏東縣山區、臺東縣山區有局部豪雨或大豪雨，臺東縣、恆春半島、宜蘭縣山區、南投縣山區及高雄市山區有局部大雨或豪雨，基隆北海岸、宜蘭、高雄、屏東地區、蘭嶼、綠島及新北、桃園、臺中山區有局部大雨發生的機率。（圖擷取自中央氣象署）

2025/07/19 14:12

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台灣受颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，交通部中央氣象署今日12時05分發布豪雨特報指出，今（19）日花蓮縣地區及屏東縣山區、臺東縣山區有局部豪雨或大豪雨，臺東縣、恆春半島、宜蘭縣山區、南投縣山區及高雄市山區有局部大雨或豪雨，基隆北海岸、宜蘭、高雄、屏東地區、蘭嶼、綠島及新北、桃園、臺中山區有局部大雨發生的機率。

氣象署指出，今（19）日花蓮縣地區及屏東縣山區、臺東縣山區有局部豪雨或大豪雨，臺東縣、恆春半島、宜蘭縣山區、南投縣山區及高雄市山區有局部大雨或豪雨，基隆北海岸、宜蘭、高雄、屏東地區、蘭嶼、綠島及新北、桃園、臺中山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，山區請慎防坍方、落石及土石流，低窪地區請慎防積水。大豪雨地區：屏東縣、花蓮縣、臺東縣。

請繼續往下閱讀...

大豪雨區域：屏東縣、花蓮縣、台東縣。

豪雨區域：南投縣、高雄市、宜蘭縣。

大雨區域：基隆縣、新北市、桃園市、台中市。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法