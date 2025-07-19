為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    薇帕外圍環流發威！ 東部雨下到發紅

    交通部中央氣象署今日12時05分發布豪雨特報，指出，今（19）日花蓮縣地區及屏東縣山區、臺東縣山區有局部豪雨或大豪雨，臺東縣、恆春半島、宜蘭縣山區、南投縣山區及高雄市山區有局部大雨或豪雨，基隆北海岸、宜蘭、高雄、屏東地區、蘭嶼、綠島及新北、桃園、臺中山區有局部大雨發生的機率。（圖擷取自中央氣象署）

    交通部中央氣象署今日12時05分發布豪雨特報，指出，今（19）日花蓮縣地區及屏東縣山區、臺東縣山區有局部豪雨或大豪雨，臺東縣、恆春半島、宜蘭縣山區、南投縣山區及高雄市山區有局部大雨或豪雨，基隆北海岸、宜蘭、高雄、屏東地區、蘭嶼、綠島及新北、桃園、臺中山區有局部大雨發生的機率。（圖擷取自中央氣象署）

    2025/07/19 14:12

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕台灣受颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，交通部中央氣象署今日12時05分發布豪雨特報指出，今（19）日花蓮縣地區及屏東縣山區、臺東縣山區有局部豪雨或大豪雨，臺東縣、恆春半島、宜蘭縣山區、南投縣山區及高雄市山區有局部大雨或豪雨，基隆北海岸、宜蘭、高雄、屏東地區、蘭嶼、綠島及新北、桃園、臺中山區有局部大雨發生的機率。

    氣象署指出，今（19）日花蓮縣地區及屏東縣山區、臺東縣山區有局部豪雨或大豪雨，臺東縣、恆春半島、宜蘭縣山區、南投縣山區及高雄市山區有局部大雨或豪雨，基隆北海岸、宜蘭、高雄、屏東地區、蘭嶼、綠島及新北、桃園、臺中山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，山區請慎防坍方、落石及土石流，低窪地區請慎防積水。大豪雨地區：屏東縣、花蓮縣、臺東縣。

    大豪雨區域：屏東縣、花蓮縣、台東縣。

    豪雨區域：南投縣、高雄市、宜蘭縣。

    大雨區域：基隆縣、新北市、桃園市、台中市。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播