為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    丹娜絲災後復建台南3民眾意外傷亡 林俊憲、郭國文爭取納入救助金對象

    台南七股溪南里吳姓阿嬤因停電點蠟燭被燒死，立委郭國文（左）慰問家屬。（郭國文提供）

    台南七股溪南里吳姓阿嬤因停電點蠟燭被燒死，立委郭國文（左）慰問家屬。（郭國文提供）

    2025/07/19 14:23

    〔記者楊金城／台南報導〕丹娜絲風災後，南市有3位民眾在復建過程中發生意外衍生傷亡，由於並非因颱風「直接」死傷者，目前未納入救助金發放對象。立委林俊憲、郭國文、市議員蔡蘇秋金、七股區溪南里長黃郁智、佳里區下營里長林秉達今天（19日）呼籲政府從寬解釋也納入救助，並將募款協助。

    災後台南發生3個因災情衍生的不幸事件，一位是七股區溪南里88歲吳姓婦人因為停電點蠟燭照明時，釀成火災不幸喪命；一位是佳里區下營里林姓災民爬上屋頂蓋帆布摔落身亡；另外七股頂山黃姓臨時工爬上老屋蓋帆布摔落送醫，頭頂縫了12針。

    林俊憲指出，如果是「因災致死或致重傷」，死亡的救助金總共是80萬，重傷發給25萬，但前述3件是屬於風災衍生的傷亡者，希望可以納入救助金發放對象。吳婦的兒子沒有工作能力，林男生前要照顧98歲的老母，他將親自探望這3位傷亡者與家屬，送上慰問金，並協助募款。

    郭國文說，不管是中央或地方，針對天災救助金的發放標準都只有寫「因災致死或致重傷」，從政府照顧人民的觀點來看，有「從寬解釋」的空間，不只是直接受災害影響，也應包括間接因災致死或致重傷，只要事發時間跟災害有關，且屬於緊急救災工作範圍內，將爭取納入救助金對象。

    郭國文已先探望這3個家庭家屬，其中黃姓工班因公受傷，郭國文聯繫七股公所跟承包商會負起承攬責任，包括手術費用及補償。

    台南佳里區下營里發生屋主爬屋頂蓋帆布摔死，立委郭國文（左二）、林俊憲（右二）慰問家屬。（郭國文提供）

    台南佳里區下營里發生屋主爬屋頂蓋帆布摔死，立委郭國文（左二）、林俊憲（右二）慰問家屬。（郭國文提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播