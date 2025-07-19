丹娜絲災後復建台南3民眾意外傷亡 林俊憲、郭國文爭取納入救助金對象

台南七股溪南里吳姓阿嬤因停電點蠟燭被燒死，立委郭國文（左）慰問家屬。（郭國文提供）

2025/07/19 14:23

〔記者楊金城／台南報導〕丹娜絲風災後，南市有3位民眾在復建過程中發生意外衍生傷亡，由於並非因颱風「直接」死傷者，目前未納入救助金發放對象。立委林俊憲、郭國文、市議員蔡蘇秋金、七股區溪南里長黃郁智、佳里區下營里長林秉達今天（19日）呼籲政府從寬解釋也納入救助，並將募款協助。

災後台南發生3個因災情衍生的不幸事件，一位是七股區溪南里88歲吳姓婦人因為停電點蠟燭照明時，釀成火災不幸喪命；一位是佳里區下營里林姓災民爬上屋頂蓋帆布摔落身亡；另外七股頂山黃姓臨時工爬上老屋蓋帆布摔落送醫，頭頂縫了12針。

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林俊憲指出，如果是「因災致死或致重傷」，死亡的救助金總共是80萬，重傷發給25萬，但前述3件是屬於風災衍生的傷亡者，希望可以納入救助金發放對象。吳婦的兒子沒有工作能力，林男生前要照顧98歲的老母，他將親自探望這3位傷亡者與家屬，送上慰問金，並協助募款。

郭國文說，不管是中央或地方，針對天災救助金的發放標準都只有寫「因災致死或致重傷」，從政府照顧人民的觀點來看，有「從寬解釋」的空間，不只是直接受災害影響，也應包括間接因災致死或致重傷，只要事發時間跟災害有關，且屬於緊急救災工作範圍內，將爭取納入救助金對象。

郭國文已先探望這3個家庭家屬，其中黃姓工班因公受傷，郭國文聯繫七股公所跟承包商會負起承攬責任，包括手術費用及補償。

台南佳里區下營里發生屋主爬屋頂蓋帆布摔死，立委郭國文（左二）、林俊憲（右二）慰問家屬。（郭國文提供）

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