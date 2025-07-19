陪伴不分語言 巴拉圭Ruth投入淡水動物之家志工行列

Ruth來自遠方，卻成動物們最熟悉身影。（圖由動保處提供）

2025/07/19 14:16

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市動物保護防疫處表示，來自巴拉圭的Ruth Leiva，去年自淡江大學國際事務與戰略研究所畢業後，選擇留台從事西班牙語客服工作。日前她與台灣好友胡可宣（Claire）一同前往淡水動物之家原擬認養貓咪，卻被犬貓渴望陪伴的眼神感動，決定投入志工服務。

兩人每週固定到場1至3次，穿上雨鞋、捲起袖子，走入犬舍與貓房協助清潔、餵食、陪伴。Ruth雖工作繁忙，仍堅持利用空檔默默付出。她表示「原本只是想分享愛，卻從牠們身上得到更多回報。」Ruth也觀察到不少外籍留學生對志工有興趣，卻因語言資訊不足而卻步。她希望以自身經驗鼓勵更多人投入，「愛不需要翻譯，陪伴是最簡單的語言。」

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新北市動保處指出，來自國際的志工參與，不僅促進文化交流，也為動保工作注入更多溫度與希望。Ruth的行動讓大家看見「愛動物」是一種超越語言與國界的共同價值，也證明每個人都可以透過一點時間、一雙手，為這些生命帶來改變。目前持續招募志工，不分國籍、不限背景，只要有興趣的民眾都可加入服務行列，一起用行動為流浪動物創造更友善、更有愛的生活環境。

Ruth同行Claire是西班牙語系畢業生，兩人跨文化友誼也在志工服務中更顯深厚。（圖由動保處提供）

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