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    雞蛋殼也能當料理容器！雲林縣惜食料理競賽飆廚藝

    20名料理好手飆廚藝，做出2道惜食料理。（記者李文德攝）

    20名料理好手飆廚藝，做出2道惜食料理。（記者李文德攝）

    2025/07/19 14:12

    〔記者李文德／雲林報導〕響應惜食教育，雲林縣環保局今（19）日在虎尾大成商工舉辦惜食料理初賽，20名烹飪好手已指定食材烹飪料理，更有參賽者將將雞蛋殼作為容器，達成零廚餘烹飪。環保局長張喬維表示，盼活動能夠鼓勵大家惜食，此次比賽冠軍將代表雲林參加環境部所辦的中區決賽。

    張喬維表示，環境部舉辦第3屆首惜廚師甄選活動，先在各縣市舉辦初賽，指定豬五花為主食材，更有紅蘿蔔、雞蛋、青蔥等25項為選配食材，參賽者需僅能針對各項食材限定重量進行烹煮，根據「全食物」利用程度、創意及創新等面向評比，20位參賽者需煮出2道料理。

    林內鄉的黃仟玫用雞蛋、青蔥、紅蘿蔔等食材創作出五行捲餅、五行雞蛋羹。她表示，響應低碳飲食以煎、蒸等方式烹煮，而且再將雞蛋殼作為羹湯容器，達到全食材運用的精神。

    雲林縣長張麗善表示，此次比賽冠軍將與日前選拔的惜食教案甄選冠軍，一同代表雲林縣參加中區決賽，期盼可以喚醒民眾對於「食在地、吃當季、格外品再利用、低碳排」等多元環保理念，以低碳料理實踐綠色生活。

    虎尾鎮長林嘉弘指出，近年推動垃圾減量有成，但每次清潔隊出去收垃圾、廚餘時，發現廚餘量緩升，詳細看都還有許多食材可利用，呼籲民眾可以響應惜食理念，為地球環境盡份心力。

    黃仟玫將雞蛋殼作為雞蛋羹容器。（記者李文德攝）

    黃仟玫將雞蛋殼作為雞蛋羹容器。（記者李文德攝）

    雲林縣環保局今舉辦惜食料理初賽，冠軍將代表雲林縣參加環境部首惜廚師賽事。（記者李文德攝）

    雲林縣環保局今舉辦惜食料理初賽，冠軍將代表雲林縣參加環境部首惜廚師賽事。（記者李文德攝）

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