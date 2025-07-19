薇帕持續增強！今下午西半部注意強風

受薇帕颱風影響，部分鄉鎮有強風。（氣象署提供）

2025/07/19 12:52

〔記者吳亮儀／台北報導〕薇帕颱風持續增強中，今天（19日）下午開始風力會逐漸增強，特別是西南部沿海鄉鎮部分地區會出現十級陣風，提醒民眾注意。

中央氣象署中午發布最新的海上颱風警報，11時的中心位置在北緯20.5度，東經119.5度，即在鵝鑾鼻的西南方約210公里處，以每小時27轉23公里速度，向西北西轉西進行，近中心最大風速每秒28公尺，相當於十級風。

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根據最新資料顯示，輕度颱風薇帕的中心目前在鵝鑾鼻西南方海面，向西北西轉西進行，暴風圈正逐漸通過台灣南方近海，進入東沙島海面，對巴士海峽、台灣海峽及東沙島海面構成威脅，預計此颱風強度仍有稍增強且暴風圈有稍擴大的趨勢。

氣象署技正謝佩芸表示，目前颱風天最大陣風觀測有顯示部分鄉鎮的山區有強達十級的陣風，以及部分沿海鄉鎮有九級、八級強陣風。她指出，今天下午薇帕會逐漸離開台灣近海，但西部沿海的風力會增強，要注意浪高，因為西南部沿海在颱風離開後，除了持續有大浪之外，也因接近年度大潮時期，漲潮時水位會偏高。

氣象署也提醒，今天花蓮縣地區及台東縣山區有局部豪雨或大豪雨，恆春半島、宜蘭縣山區、南投縣山區、高雄市山區、屏東縣山區及台東縣有局部大雨或豪雨，基隆北海岸、宜蘭、高雄、屏東地區、蘭嶼、綠島及新北、桃園、台中山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，山區請慎防坍方、落石及土石流，低窪地區請慎防積水。

薇帕颱風導致沿海浪高。（氣象署提供）

薇帕颱風未來12小時預報圖。（氣象署提供）

氣象署發布薇帕颱風最新海上警報。（氣象署提供）

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