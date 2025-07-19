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    基隆國門廣場周邊補助外牆立面清整 最高一百萬元

    基隆市政府推動「城市留白行動」，補助國門周邊建築景觀。（記者盧賢秀攝）

    基隆市政府推動「城市留白行動」，補助國門周邊建築景觀。（記者盧賢秀攝）

    2025/07/19 12:38

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆港周邊是台灣門戶，但開發早、建築老舊，以致港邊建築雜亂、沒有整體規劃；基隆市政府在國門廣場周邊推動「城市留白行動」，包括忠一路、中正路、中山一、二路等，可補助外牆立面清整，最高可補助100萬元，以忠一路為示範區，逐步改善國門的景觀。

    為改善基隆港周邊的景觀，擬訂「基隆市國門廣場周邊地區城市景觀計畫」，獎勵民眾改善建築景觀，市府今年推動「城市留白行動」計畫，即日起至8月9日徵件，市府將在7月22日辦理說明會，輔導協助所有權人改造具街廓景觀。

    都發處長謝孝昆指出，基隆市開發較早，許多建築立面缺乏整體規劃，老舊招牌、雜亂管線、斑駁外牆形成視覺干擾，也讓港都應有的門戶形象減分。「城市留白行動」就是期許透過「減法美學」移除多餘元素、整理既有立面，讓建築重新展現本質。

    補助範圍為市區中山二路、中山一路、孝四路、忠一路、中正路周邊區域，並以忠一路沿街為優先示範地區，這些區域是國際郵輪旅客抵達台灣後的第一印象區域。主要補助外牆立面清整及油漆粉刷，5層樓（含）以下建築物，每棟補助上限40萬元，6樓至10樓建築物每棟補助上限80萬元，11層樓以上建物每層增額補助10萬元，但上限100百萬元；此外，附屬設施改善補助，屋頂附掛物拆除、騎樓柱廣告物拆除粉刷等，也可補助每案金額上限20萬元。

    「城市留白行動」將以國門第一排的忠一路為示範區。（記者盧賢秀攝）

    「城市留白行動」將以國門第一排的忠一路為示範區。（記者盧賢秀攝）

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