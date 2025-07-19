台南畜牧業災害損失重 恐須超過半年才能復養

蛋雞場屋頂破損，雞農克難養雞。（記者楊金城攝）

2025/07/19 12:22

〔記者楊金城／台南報導〕丹娜絲重創台南畜牧業，截至今天（19日）為止，農業局彙整累計206場畜牧場通報災害損失，總計超過576棟畜牧設施有倒塌、設施損壞及停電，導致畜禽死亡45.2萬隻，以雞場、鴨場、豬場受災較重，受災戶預估恐須超過半年才能復養。

台南市農業局指出，大部分的死亡畜禽已在市府團隊全力協助下處理完畢，但畜牧場硬體設施損壞非一時半刻可以恢復。市長黃偉哲盼中央增加救助方案及內容，幫助畜牧業者重建。

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南市農業局局長李芳林昨天就與農業部會同相關技術顧問單位前往下營區養豬場勘查災損情況，包括中華民國養豬合作社聯合社理事主席黃森田、台南市養豬協進會理事長曾勝誠及副理事長顏瑞進提出建言，李芳林說，農業局彙整產業意見後將向農業部爭取「提高救助金」、「增列救助設施項目及畜禽飼養場申請資格」、「延續禽舍現代化補助計畫」、「補助及協助清運石棉瓦」、「增加或調配災害時期化製量能」、「補助發電機及山貓等因應災害必要設施」等需求項目。

農業部畜牧司說，目前已積極研擬增加相關補助內容，呼籲受災戶妥善留存受災紀錄，待補助辦法正式公告後便可立即申請。

丹娜絲災後，農業部公告台南市畜牧類全品項災損救助，業者須在7月30日前向畜牧場所在的公所申請救助，損失達2成以上才符合救助標準，農業局後續將再辦勘災。

依據農業部今年公布的天然災害救助額度，像雞死亡救助金在40至95元（隻）、鴨40至60元、肉豬1845元、畜禽舍傳統式1坪1275元、水簾和樓房式1坪2550元，災戶爭取提高救助金額、增列項目和後續更新畜禽舍補助。

畜牧場全倒。（記者楊金城攝）

養豬場也倒塌。（記者楊金城攝）

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