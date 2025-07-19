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    颱風重創嘉縣太保市 企業捐帆布助災民遮蔽風雨

    福雄工程股份有限公司捐贈帆布覆蓋太保市受損民宅屋頂。（太保市公所提供）

    福雄工程股份有限公司捐贈帆布覆蓋太保市受損民宅屋頂。（太保市公所提供）

    2025/07/19 12:17

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕丹娜絲颱風強風侵襲，嘉義縣太保市許多民宅屋頂被掀翻，太保市公所投入災後復原工作，結合民間資源協助受災戶修繕家園，經太保市民代表吳宏哲聯繫，福雄工程股份有限公司董事長劉亦亮捐贈百件帆布，縣議員黃榮利服務處協助登記有覆蓋帆布需求的民眾，迅速施作，幫助災民先遮蔽風雨。

    太保市長鄭淑分說，公所接獲大量民眾通報家中屋頂毀損，有搶修需求，但修繕人員有限、人力與物資調度吃緊，吳宏哲代表了解公所困境，聯繫福雄工程公司，請求企業伸出援手，提供大批帆布。

    福雄工程公司調度倉庫現有存貨，捐贈上百件大尺寸帆布，並派出數十名員工加入災後支援行列，安排人力為「獨居長者」及「特殊家庭」進行鋪設作業，保障弱勢族群免於風雨侵襲，已有近70戶受災家戶獲得帆布支援，完成臨時性遮蔽。

    黃榮利表示，許多鄉親面臨居住安全危機，感謝善心企業熱心響應，讓應急帆布能及時送達最需要的民眾，後續將持續關注縣府重建進度，協助鄉親早日恢復家園；吳宏哲說，災後重建不僅靠政府的力量，也需要民間攜手合作，感謝劉亦亮董事長第一時間響應捐帆布，以及太保市公所安排物資分配與施工協調。

    太保市許多民宅屋頂受損，需要帆布覆蓋。（太保市公所提供）

    太保市許多民宅屋頂受損，需要帆布覆蓋。（太保市公所提供）

    太保市長鄭淑分（右2）、縣議員黃榮利（中）及市民代表吳宏哲（左1）媒合企業捐贈帆布。（太保市公所提供）

    太保市長鄭淑分（右2）、縣議員黃榮利（中）及市民代表吳宏哲（左1）媒合企業捐贈帆布。（太保市公所提供）

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