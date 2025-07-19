宜蘭老鄰長張清壽 50年堅守防災崗位獲表揚

宜蘭老鄰長張清壽開布莊助人（右），50年堅守防災崗位獲表揚。（記者王峻祺攝）

2025/07/19 12:25

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭市81歲張清壽，擔任鄰長至今逾40年，更承接前身為「特種武器防護隊」的民防總隊要角，50年來奔波鄰里防災任務，曾獲警政署頒授忠勤紀念章，經營布莊的他，今天榮獲宜蘭市好人好事表揚。

家住宜蘭市新民里的張清壽，退伍後返鄉與太太開設布莊，提供尿布、布匹送禮及售布作衣等服務，因為人誠信、重視商譽，更將賺來的錢回顧地方公益，榮獲宜蘭縣模範商人殊榮，不過隨著紡織業興盛轉行賣成衣，見證布莊行業興衰的他，仍致力照顧鄰里弱勢。

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「自己的家鄉自己顧！」歷經過早年社會動盪的張清壽，看見地方需求，年約30歲就加入「特種武器防護隊」，當時還隸屬軍方體系，專責於國家、公共安全及緊急應變等地方任務，隨著編制改組為民防總隊，接續參加宜蘭民防大隊迄今，並長年支持冬令仁愛濟助工作。

當年總衝在防災前線的張清壽，定期舉辦演練，提升鄰里應變能力，熱心負責的態度，被內政部警政署頒授忠勤紀念章。他說，目前民防工作已退居第二線，但仍會繼續擔任鄰長，服務地方弱勢及長者，「做到不能做為止。」

宜蘭市長陳美玲說，共計表揚33名好人好事代表，感謝張清壽等每一位受獎人默默行善付出，展現對社會的高度關懷與溫暖傳遞，希望透過這些善行事蹟，以微光點亮微光，帶動更多人「與善同行」，同時謝謝271名路燈認養人，合計認捐超過1800盞燈，照亮宜蘭市，守護市民夜間安全。

宜蘭市表揚好人好事代表，共計33人獲獎。（記者王峻祺攝）

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