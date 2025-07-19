薇帕即將成為中颱！ 氣象粉專曝下週天氣概況

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，薇帕持續增強中，將達輕颱上限，即將增強為中度颱風，週日（20）至下週三（23）各地天氣依然相當不穩定，不定時短暫雷陣雨，尤其南部、東部下雨時間長。（圖擷取自 臉書）

2025/07/19 14:08

〔即時新聞／綜合報導〕薇帕颱風持續增強中，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，薇帕持續增強中，將達輕颱上限，即將增強為中度颱風，週日（20）至下週三（23）各地天氣依然相當不穩定，不定時短暫雷陣雨，尤其南部、東部下雨時間長。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」在臉書PO文表示，薇帕颱風持續增強中，將達輕颱上限，即將增強為中度颱風，目前正通過巴士海峽（台灣以南）暴風圈通過恆春及屏東近海。

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粉專指出，隨著颱風位置來到台灣西南方，南部地區雨勢逐漸增強，今天夜晚至明天（20）凌晨，留意一陣陣雨勢，沿海強陣風，薇帕颱風移動速度很快，今天深夜逐漸遠離，明天（20）上午侵襲中國廣東及港澳地區。

粉專續指，即使颱風遠離，但台灣仍位於低壓帶中，水氣依然相當豐沛，週日（20）至下週三（23）各地天氣依然相當不穩定，不定時短暫雷陣雨，尤其南部、東部下雨時間長，下週三（23）菲律賓東方另一個熱帶系統快速發展，有機會朝台灣附近靠近，但動向變數非常大，還需要幾天時間觀察。

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